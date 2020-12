Direção Regional do Algarve do IPDJ,  promove IV Jornadas Técnicas Associativas 

Publicado em 11 Dezembro 2020 por RUA FM

Dando continuidade ao trabalho de proximidade com o movimento associativo e demais atores que trabalham na área da juventude e/ou do desporto, a Direção Regional do Algarve do IPDJ, organiza as IV jornadas Técnicas Associativas, que vão decorrer, em formato online, no dia 18 de dezembro, com início às 15h00. Será um espaço onde se irá debater sobre as ferramentas e instrumentos que o IPDJ disponibiliza aos seus parceiros com o intuito de facilitar o trabalho do movimento associativo, sobre capacitação do/a técnico/a de juventude e de Treinador/a de Desporto e nunca perdendo de vista a importância de estreitar as relações do IPDJ com os seus parceiros.

Assim, as IV Jornadas Técnicas Associativas têm início com uma sessão de esclarecimento sobre a Base de Dados Única (BDU), que o IPDJ está a implementar, criando um sistema único de registo de entidades e dos jovens.

A importância do trabalho do Técnico de Juventude na intervenção, na conceção, organização, desenvolvimento e avaliação de projetos, programas e atividades com e para jovens, assim como as exigências da atividade de Treinador/a de Desporto serão também temas a abordar durante estas jornadas, pelos nossos convidados nos vários painéis e na mesa redonda com dirigentes associativos.

Será ainda apresentado o Guia Regional online de Percursos de Marcha e Corrida do Algarve 2020/2021, por forma a reforçar a importância da promoção da atividade física junto da população, veiculada no Calendário Regional de Marcha e Corrida do Algarve, que este ano devido à pandemia foi suspenso, mas que aqui poderá encontrar alternativas diversificadas e descentralizadas em toda a região, em cumprimento com as normas da DGS.

As Jornadas contarão, também, com a participação do Sr. Presidente do IPDJ, Vítor Pataco, da Srª. Vice-presidente do IPDJ, Sónia Paixão e do Sr. Diretor Regional do Algarve do IPDJ, Custódio Moreno.

As inscrição estão abertas até dia 17 de dezembro, às 17h, e podem ser feitas AQUI.

Programa

15h00 – Sessão de Abertura

Custódio Moreno, Diretor Regional do Algarve do IPDJ

Sónia Paixão, Vice-Presidente do Conselho Diretivo do IPDJ

15h10 – Registo na Base de Dados Única (BDU) do IPDJ

Sofia Pimenta – Divisão de Modernização Administração e Desenvolvimento Organizacional do IPDJ

Elias Monteiro, – Divisão de Modernização Administração e Desenvolvimento Organizacional do IPDJ

15h50 – “O Técnico de Juventude e o Trabalho com Jovens”

Carlos Pereira, Chefe de Divisão do Associativismo do IPDJ

16h20 – “Certificação da Formação de Treinadores”

Mário Moreira, Diretor do Departamento de Formação e Qualificação do IPDJ

16h50 – Mesa-redonda «Experiência Comprovada / Formação Certificada»

Sandra Silva, Ex-atleta, Treinadora e Dirigente Associativa – Presidente da Associação de Boxe do Algarve

Carlos Reis, Técnico de Juventude e Dirigente Associativo – Presidente da Associação Liláz

17h30 – Apresentação do Guia Regional Online de Percursos de Marcha e Corrida do Algarve 2020/2021.

17h45 -Sessão de Encerramento

Vítor Pataco, Presidente do Conselho Diretivo

Esta ação é creditada pelo IPDJ com a componente de Formação Geral, Número de unidades atribuídas 0,6.