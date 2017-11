Direção Regional do Algarve do IPDJ procura voluntários para o Evento IWAS Internacional Wheelchair and Amputee Sport Federation

Publicado em 24 Novembro 2017 por RUA

O Instituto Português do Desporto e Juventude, através da sua Direção Regional do Algarve, em Faro, participa nesta iniciativa, no recrutamento de 100 voluntários/as para as várias atividades a realizar durante o Evento – IWASS – Internacional Wheelchair and Amputee Sport Federation, a realizar em Vila Real de St. António, no complexo desportivo, entre os dias 01 a 05 de dezembro.

Será atribuído aos voluntários:

Certificado de Participação;

Seguro de acidentes pessoal e responsabilidade civil;

Ressarcimento de despesas de transporte e alimentação: 5,00€ dia;

T’Shirt;

Lanche.

Tarefas:

Apoio à organização;

Apoio às equipas;

Apoio na cerimónia de entrega de medalhas.

Sensibilização para a tarefa:

Dia 1 ou 2 de dezembro (ainda a definir)

Para te inscreveres deverás realizar o preenchimento deste formulário: https://docs.google.com/forms/d/1_XGcyiaNoC-4kNzsRkZUYjog5P5ccmR3NROZ57EDpU4/edit?usp=drive_web, para mais informações, por favor, contacta a Direção Regional do Algarve do IPDJ, em Faro, técnicas Isabel Frade, Rosário Correia e Sónia Picamilho, email, faro@ipdj.pt, e o telefone, 289 891 820.