Direção Regional do Algarve do IPDJ disponibiliza Gabinete de Aconselhamento Jurídico ao Associativismo

Publicado em 09 Janeiro 2017 por RUA

A Direção Regional do Algarve do IPDJ, IP tem um novo serviço que pretende colmatar uma necessidade do movimento associativo juvenil e desportivo da nossa região.

O serviço que resulta de uma parceria entre os serviços do IPDJ e a Associação de Jogos de Quelfes e de Portugal, será assegurado pelo jurista Dr. Gustavo Marcos. Este Gabinete funcionará às segundas e quartas-feiras de cada mês entre as 10h00 e as 12h00.

Este serviço é gratuito e sigiloso, devendo as associações interessadas em utilizá-lo proceder a uma marcação prévia pelo email faro@ipdj.pt ou através do telefone 289 891 820.