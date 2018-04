Publicado em 17 Abril 2018 por RUA

A Direção Regional de Cultura do Algarve associa-se à comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios (DIMS) 2018, com o tema “Património: de geração para geração” através de uma programação cultural diversificada a decorrer em alguns dos monumentos que lhe estão afetos.

As Ruínas Romanas deMilreu, os Monumentos Megalíticos de Alcalar e a Fortaleza de Sagres irão acolher um conjunto de atividades que visam evocar e celebrar a dimensão patrimonial material e imaterial de cada monumento e ainda relembrar que salvaguardar o que nos é legado é também promover o diálogo entre os saberes ancestrais, a tradição e a contemporaneidade e a vanguarda, utilizando a herança comum como força motora para um futuro mais consciente, mais justo e mais enriquecedor para todos.

Conhecer e dar a conhecer a importância da Cultura que nos é legada, sejam as técnicas ancestrais e modus vivendi em Alcalar de há 5000 anos, sejam as personagens e mitos da Antiguidade Clássica inspiradores das artes da contemporaneidade, ou ainda o legado pessoano pouco conhecido do grande público, como este “Un Soir a Lima” é também reforçar o papel fundamental da cultura e do património enquanto forças vivas da sociedade e de fortalecimento dos laços de identidade e de coesão das suas comunidades.

A comemoração inicia-se no dia 20 de abril, pelas 18h, nas Ruínas Romanas de Milreu (Estoi-Faro) com a palestra “Temas da Antiguidade na música contemporânea”, proferida por Adriana Freire Nogueira, Professora da Universidade do Algarve. Uma das palestras integradas no ciclo “Clássicos emMilreu”, em parceria com a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, que promove um novo olhar sobre o Mundo Antigo através da literatura, da arte, filosofia e arqueologia.

Nos Monumentos Megalíticos de Alcalar (Mexilhoeira Grande – Portimão), no dia 21 de abril acontece “Um Dia na Pré-História” (das 10h às 19h), um evento de referência para a região, de recriação do quotidiano das populações pré-históricas através de um conjunto diversificado de ateliers práticos e didáticos representativos das atividades de caça, olaria, tecelagem, fabrico de ferramentas, processos de talhe, preparação e cozedura de alimentos, fabrico de cerveja pré-histórica, fabrico de instrumentos agrícolas e adornos, transporte de grandes monolíticos e moagem. Este ano haverá também uma oficina de gravura com base nos padrões gráficos das placas de xisto, bem como um novo atelier exemplificando processos de fundição do cobre. Esta iniciativa é uma organização do Museu Municipal de Portimão e da Direção Regional de Cultura do Algarve, e conta com o apoio do Grupo de Amigos do Museu de Portimão.

A Fortaleza de Sagres (Sagres -Vila do Bispo) acolhe o projeto “Un Soir a Lima – Pessoa e a lembrança materna através da música”, no dia 21 de abril, às 16 horas. Renato Aires interpreta este poema onde Fernando Pessoa, no ano de sua morte, divaga sobre lembranças dos serões na casa onde viveu a sua infância e adolescência com a mãe, o padrasto e os irmãos, em Durban, África do Sul.

A memória da mãe ao piano é provocada pela transmissão da peça Un Soir a Lima, de Félix Godefroid, uma das preferidas da sua mãe pianista. Trata-se de uma vívida e realista descrição de momentos carregados de genuína emoção em lembranças familiares como o luar que aclarava a paisagem que via da varanda, o fumo do charuto do padrasto, a irmã pequenina a dormitar enrolada num cadeirão da sala de estar. A interpretação ao piano é de Marcelo Montes e o Roteiro e Encenação de Tela Leão.