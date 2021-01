Direção Regional de Cultura do Algarve abre candidaturas aos apoios à ação cultural 2021

Publicado em 13 Janeiro 2021 por RUA FM

Estão abertas as candidaturas, até dia 8 de Março, para o Programa de Apoio À Ação Cultural (PAACA), da Direção Regional de Cultura do Algarve, destinados a apoiar iniciativas e projetos de agentes culturais associativos locais/regionais, não profissionais, sedeados no Algarve.

O PAACA tem como objetivos centrais o apoio ao desenvolvimento de iniciativas/projetos culturais promovidos por entidades do setor cultural não profissionais, de modo a fortalecer o tecido cultural local com a criação e circulação artística, ao mesmo tempo que estimula e fortalece as relações de trabalho, entre os equipamentos culturais e estes agentes, e ajuda a qualificar os agentes que integram o setor cultural não profissional do Algarve.

Na análise aos projetos apresentados, a Direção Regional mantém como critérios de elegibilidade prioritários: o combate à exclusão social e à desertificação do interior do Algarve; o reforço do papel das Artes e Cultura na sensibilização para questões como: o respeito pelos direitos humanos, a igualdade e não discriminação, a integração das comunidades ciganas, a promoção da participação dos jovens, os desafios colocados pelas migrações e integração sócio-territorial; a educação para a cultura e para as artes; a valorização do património imaterial do Algarve e preservação das tradições, memórias e identidade, incluindo a revitalização de núcleos e centros históricos; a Inovação cultural, projectos multidisciplinares e multiculturais. Para além destes, que transitam da edição passada, este ano o programa introduz como nova temática a abordar, a da violência doméstica, por este ser um dos grandes dramas sociais que enfrentamos atualmente, sobre o qual a arte pode ter um importante papel de chamada de atenção e sensibilização, que é intenção da DRCAlg estimular.

Devido à situação provocada pela pandemia da COVID-19, para o ano de 2021 e a título extraordinário, são elegíveis, no âmbito do Programa de Apoio à Ação Cultural da DRCAlg, as despesas decorrentes de salários, afetos às ações culturais, devidamente justificadas, até ao montante de 15% do apoio total concedido. Os agentes culturais podem também centrar os seus projetos na componente de criação ou de apresentação em plataformas digitais, caso as condições impostas pela situação de pandemia se prolonguem no tempo, continuando a dificultar as apresentações presenciais e o contacto com o público.

As associações culturais do Algarve podem apresentar as suas candidaturas ao PAACA até dia 8 de março de 2021.

As Regras de Candidatura e Apoio e o Formulário estão disponíveis em www.cultalg.pt