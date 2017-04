Direção Regional de Cultura comemora Dia dos Monumentos e Sítios

Publicado em 15 Abril 2017 por RUA

A Direção Regional de Cultura do Algarve associa-se à comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sitos (DIMS) 2017, com o tema “Património Cultural e Turismo Sustentável”, através de uma programação cultural diversificada a decorrer no âmbito do seu programa de Dinamização e Valorização dos Monumentos – DiVaM 2017 – Lugares de Globalização, e a acontecer em vários monumentos da região entre os dias 18 e 22 de abril.

Ruínas Romanas de Milreu, Fortaleza de Sagres Monumentos e Megalíticos de Alcalar oferecerão um conjunto de atividades que visam celebrar e evocar a dimensão patrimonial de cada monumento, mas também reforçar as identidades locais e o património imaterial associado, como contributo para a promoção e fruição por parte das várias comunidades e pelos visitantes em geral.

A comemoração começa dia 18 de abril, às 18h, nas Ruínas Romanas de Milreu (Estoi-Faro) com a palestra “Onde estão aos Antigos na poesia portuguesa de hoje?” proferida por Ana Isabel Soares, Professora da Universidade do Algarve. Esta será a 1ª palestra do ciclo desenvolvido pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, “Amatores in Situ – O Mundo Antigo visto por aqueles que o amam”, que promove um novo olhar sobre o Mundo Antigo através da literatura, da arte, filosofia e arqueologia, etc.

A Fortaleza de Sagres (Sagres -Vila do Bispo) dedica o dia 19 de abril à comunidade escolar de Vila do Bispo, com o projeto “Filhos do Fogo de Deus – crónicas de uma história de opressão racial” (10h30). Performance criada a partir de um conceito desenvolvido num sermão do Padre António Vieira, com Mário Spencer, Thomas Bakk. Roteiro de Tela Leão e produção da Partilha Alternativa Associação Cultural.

No dia 21 de abril, tem início o projeto educativo “Saber Viver, Saber Sentir” (das 9h às 13h) da Associação Internacional de Paremiologia, direcionado para a comunidade escolar de Estói, em torno da sabedoria milenar dos povos, expressa por meio dos provérbios.

“Desenhar Arqueologia em Milreu” irá decorrer no dia 22 de abril (das 14h e 17h). Um workshop de descoberta de uma das fases do trabalho arqueológico – o desenho arqueológico – com a Archaeofactory e os arqueólogos Joana Baço e Tiago Fraga. Dirigido ao público em geral, com inscrição prévia gratuita através de milreu@cultalg.pt.

Nos Monumentos Megalíticos de Alcalar (Mexilhoeira Grande – Portimão), no dia 22 de abril acontece “Um dia e uma noite na Pré-História” (14h às 22h30), um conjunto de atividades de recriação histórica com ateliers de arqueologia experimental – cozinha, fabrico de cerveja, fundição, gravura, talhe e fabrico de ferramentas pré-históricas, entre outras, numa organização do Museu Municipal de Portimão e Grupo de Amigos do Museu de Portimão.

Por último e no âmbito da parceria com a Diocese do Algarve e o Cineclube de Faro, inserida no “Programa 365 Algarve”, a Igreja de Nossa Senhora da Graça, na Fortaleza de Sagres acolhe uma sessão do VIDEO LUCEM – Cinema nas Igrejas do Algarve, no dia 22 de abril (16h30), com a exibição dos filmes “Ascensão” de Pedro Peralta, que conta com a presença do realizador e “Simão do Deserto” de Luis Buñuel.

A semana é assim preenchida de uma grande diversidade artística e programática que procura responder ao tema deste ano do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, construindo bases de conhecimento capazes de determinar comportamentos humanos mais conscientes do património e da cultura das comunidades. A entrada é gratuita nos monumentos no dia 18 de abril, assim como a participação em todas as atividades programadas.