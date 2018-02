Diogo Piçarra vence a 2.ª semifinal do Festival da Canção

Publicado em 26 Fevereiro 2018 por RUA

Diogo Piçarra foi o grande vencedor da noite de ontem, na 2.ª semifinal do Festival da Canção com “Canção do Fim”. A canção, composta e interpretada pelo cantor, foi a mais votada tanto pelo júri como pelo público. O vídeo da atuação pode ser visto aqui e já está no n.º 4 das trends do Youtube.

“Há dois meses gravava a música que hoje vão poder ouvir no RTP – Festival da Canção…infelizmente as suas palavras fazem cada vez mais sentido. Num mundo cada vez mais egoísta, tiramos a nossa própria vida quando já não vemos a luz e tiramos a vida de outros em guerras inúteis. Espero que gostem e obrigado por tudo família”, escreveu Diogo Piçarra nas suas redes sociais.

Diogo Piçarra disputará, assim, no próximo domingo, em Guimarães, a final do Festival da Canção.

“Canção do Fim” disponível aqui