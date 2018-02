Diogo Piçarra distinguido com o Prémio José da Ponte

Publicado em 02 Fevereiro 2018 por RUA FM

Diogo Piçarra é o vencedor deste ano do Prémio José da Ponte, galardão promovido pela Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) e que tem como principal objetivo distinguir jovens criadores musicais portugueses.

Hoje com 27 anos, Diogo Piçarra é um dos artistas mais populares do atual panorama pop nacional, conhecido por grandes êxitos como “Dialeto”, “História”, “Tu e Eu” ou

“Só Existo Contigo”.

O músico estreou-se a solo em 2015 com o álbum “Espelho”, tendo no ano passado editado o muito bem-sucedido segundo álbum, “do=s”, disco que o afirmou como um dos maiores e mais requisitados artistas nacionais da atualidade.

Ainda em 2017, Diogo Piçarra iniciou a sua internacionalização, colaborando com a dupla brasileira Anavitória no tema “Trevo”, um enorme êxito nas rádios nacionais, tendo as cantoras sido convidadas para os concertos esgotados que Piçarra deu nos Coliseus do Porto e de Lisboa.

Este ano, o músico prepara-se para se estrear no Rock in Rio-Lisboa. Diogo Piçarra vai abrir o Palco Mundo da 8.ª edição do festival no dia 23 de junho, num concerto que promete muitas surpresas e uma viagem pelos seus maiores sucessos.