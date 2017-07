Diogo Piçarra alcança o Galardão de Ouro com “do=s” e o Galardão de Platina com “Espelho”

Publicado em 17 Julho 2017 por RUA

2017 é, definitivamente, o ano de Diogo Piçarra. “do=s”, o seu segundo disco, editado em março deste ano atingiu, esta semana, o Galardão de Ouro, no mesmo mês que “Espelho”, o álbum de estreia (2015) recebe o Galardão de Platina, numa confirmação evidente de que este não é apenas um fenómeno.

Mas há mais: “Só Existo Contigo”, o mais recente single, acaba de chegar ao 1 milhão de visualizações no YouTube, em apenas duas semanas, tornando-se no videoclipe do artista que mais rapidamente atingiu esta marca. E isto acontece precisamente no mesmo dia em que ‘Dialeto’, o primeiro single do álbum ‘do=s’, chega a uns impressionantes 11 milhões de visualizações.

Mas não, a história que temos para contar hoje não acaba aqui: “História”, o segundo single de

“do=s”, atingiu a marca de Single de Ouro e conta com mais de 6 milhões de visualizações. E

“Já Não Falamos”, editado em março conta com 2 milhões e 600 mil visualizações.

Com cerca de 70 concertos marcados este ano, milhares e milhares de fãs têm assistido, semana após semana, aos concertos da Tour “do=s”, que teve um dos seus pontos altos na passada sexta-feira no Festival MEO Marés Vivas, onde Diogo Piçarra teve a honra de inaugurar o Palco Principal, perante um pôr do sol magnífico e uma enorme enchente de público, que superou todas as expectativas, rendido às canções e à energia do concerto.

Dias 27 de outubro e 3 de Novembro, respetivamente, a muito bem-sucedida Tour “do=s” chegará aos Coliseus do Porto e Lisboa.