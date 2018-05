Diogo Infante interpreta “A História do Soldado” com a Orquestra Clássica do Sul no Grande Auditório de Gambelas

Publicado em 16 Maio 2018 por RUA

O ator português Diogo Infante é o convidado especial do próximo concerto FIMA – Festival Internacional de Música do Algarve. O conceituado ator será o narrador da popular história escrita por Stravinsky em colaboração com Ramuz e inspirada em contos populares russos.

O Grande Auditório de Gambelas, na Universidade do Algarve, é o palco que irá acolher o concerto “A História do Soldado”, no dia 18 de maio, pelas 21h00. A Diogo Infante junta-se um ensemble da Orquestra Clássica do Sul, que será dirigido pelo Maestro Rui Pinheiro. Um casamento perfeito entre teatro e música.

“’A História do Soldado’ ocupa um lugar de destaque na produção de Stravinsky e na história da música do século XX. Para narrador e ensemble, esta obra acusa a influência de outros géneros na música erudita e constitui uma das mais bem conseguidas interações entre diferentes formas de expressão artística – teatro e música”, as palavras de Rui Pinheiro, Diretor Artístico do FIMA 2018, sobre o espetáculo que irá ser apresentado em Gambelas, já na próxima sexta-feira.

A partitura foi escrita por Stravinsky no decurso da Primeira Guerra Mundial para um efetivo orquestral de sete instrumentos – violino, contrabaixo, clarinete, fagote, trompete, trombone e percussão. Com uma orquestração absolutamente espantosa e eficaz, a obra reproduz não só as sonoridades e efeitos que são a imagem de marca de Stravinsky, como ainda aproxima a formação orquestral das bandas de salão e dos agrupamentos de jazz que proliferavam já na época.

O concerto “A História do Soldado”, integrado no FIMA 2018, terá lugar no dia 18 de maio, sexta-feira, no Grande Auditório de Gambelas, em Faro, pelas 21h00. Os bilhetes podem ser adquiridos no local do espetáculo, a partir das 20h00, ou através link: https://www.bol.pt/Comprar/Bilhetes/58926-fima_a_historia_do_soldado-grande_aud_de_gambelas/