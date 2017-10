Dio Lima apresenta “D33 – Números e letras” no IPDJ em Faro

Publicado em 04 Outubro 2017 por RUA

A Direção Regional do Algarve do IPDJ, em Faro, inaugura no próximo dia 6 de outubro, pelas 21h30, na sua Galeria de Exposições, a exposição de pintura e escultura “D- 33 Números e Letras”, do jovem santomense Dio Lima.

Desde as primeiras marcas produzidas com instrumentos rudimentares – fosse no chão, nas paredes das cavernas, em pinturas nos próprios corpos – até à atual época da informática, tudo foi intermediado pelos números e pelas letras. Através da aritmética e da linguagem o Homem eterniza-se, tem a possibilidade de desenvolver e evoluir a sua cultura e pode tornar-se senhor da sua própria história. D33 significa a História de vida de Dio 33 anos.

O artista Hurimilson, mais conhecido por Dio Lima ”nome artístico”, é natural de São Tomé e Príncipe e, além da escultura, tem como aliada a pintura que também marca presença na sua trajetória profissional. Dio Lima participou em diversas exposições individuais e coletivas desde Macau a Espanha.

A sua expressão artística é africana realçando, desta forma, toda a manifestação cultural do seu povo.

A exposição estará patente ao público até ao próximo dia 30 de outubro e poderá ser visitada de segunda a sexta, das 9h00 as 18h00, na Galeria de Exposições da Direção Regional do Algarve do IPDJ, I.P., na Rua da PSP, em Faro.