Digressão Europeia de Eddie Vedder passa por Portugal

Eddie Vedder acaba de anunciar uma digressão europeia a solo com passagem confirmada por Lisboa, dia 20 de junho, na Altice Arena. A digressão, que terá início a 09 de junho em Amesterdão e que terminará em Londres no dia 06 do mês seguinte, terá como convidado especial em todas as capitais europeias Glen Hansard. Dia 15 de março arranca uma pré-venda exclusiva para o clube de fãs Pearl Jam’s Ten Club. A venda ao público em geral estará disponível dia 22 de março, sexta-feira, a partir das 09h00 nos pontos de venda oficiais.

Vocalista dos Pearl Jam desde 1990, Eddie Vedder iniciou o seu projecto a solo em 2007 com a banda sonora do filme “Into The Wild”, tendo também sido reconhecido com a música integrante do filme, “Guaranteed”, arrecadando um Globo de Ouro. Já em 2012, o cantor norte-americano lança o seu primeiro álbum a solo “Ukulele Songs”, nomeado na categoria de “Best Folk Album” nos Grammy Awards. Em 2017 Eddie foi ainda incluído no Rock and Roll Hall Of Fame com os Pearl Jam.

Sobre o irlandês Glen Hansard, importa realçar que o músico, compositor e vocalista da banda The Frames e também ator, traz consigo o novo álbum “This Wild Willing” com lançamento previsto a 12 de abril. Eddie Vedder e Glen Hansard, juntos prometem cativar o público português com o seu carisma e simpatia em palco, já no dia 20 de junho em Lisboa, na Altice Arena.

EDDIE VEDDER 2019 EUROPEAN TOUR DATES:

June 09 Amsterdam, The Netherlands AFAS Live

June 10 Amsterdam, The Netherlands AFAS Live

June 12 Belgium, Brussels Forest National

June 15 Florence, Italy Firenze Rocks Festival

June 17 Barolo, Italy Collisioni Festival

June 20 Lisbon, Portugal Altice Arena

June 22 Madrid, Spain Wizink Center

June 25 Barcelona, Spain Palau St. Jordi

June 28 Berlin, Germany Max-Schmelling-Halle

June 30 Dusseldorf, Germany Mitsubishi Electric Halle

July 03 Dublin, Ireland 3 Arena

July 06 London, England Wembley Stadium (supporting The Who)