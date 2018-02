Diogo Piçarra retira-se do Festival da Canção

Publicado em 28 Fevereiro 2018 por RUA

Toda a polémica que se criou em volta do alegado plágio da música “Canção do Fim” fez com que o Diogo Piçarra decidisse retirar-se do Festival da Canção.

O músico lançou um comunicado nas redes sociais onde explicou o porquê desta decisão:

“A toda esta família, informo que decidi terminar a minha participação no Festival da Canção.

Não existem palavras para agradecer todo o apoio e carinho que tenho recebido nas últimas 24 horas de colegas de profissão, amigos, família e fãs.

A minha posição mantém-se em relação à minha música, a consciência tranquila e cabeça erguida. Mas não pretendo alimentar mais esta nuvem. Tudo isto que se criou em torno da minha participação, já não é Música.

Não quero deixar de dizer o orgulho que poderia ser representar o meu país num concurso como a Eurovisão, mas já não faz sentido nenhum sequer tentar ganhar essa oportunidade.

A minha carreira e vida não dependem disto, só depende de vocês e nesse sentido sei que estarei PARA SEMPRE bem acompanhado.

A todos os concorrentes espero que saia do Festival da Canção o próximo vencedor da Eurovisão 2018, e estarei aqui, como todos os portugueses, a aplaudir de pé.