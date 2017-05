Dia Mundial do Trânsito assinalado em Faro

Publicado em 02 Maio 2017 por RUA FM

No próximo dia 05 de maio, sexta-feira, decorre , no âmbito do plano anual de Educação Ambiental, a celebração do Dia Mundial do Trânsito, iniciativa promovida pelo Município de Faro, em parceria com a Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública e com a colaboração de alunos e professores de algumas escolas do concelho.

Sob o mote “Se educar é preparar para a vida, prevenir é salvar vidas”, a ação terá lugar no Pavilhão Desportivo Municipal da Penha, entre as 09h30 e as 17h30 e terá uma componente teórica e prática. Na primeira serão abordadas as regras elementares de trânsito e boas práticas de segurança a adotar quando se circula a pé na via pública. Na componente prática, as crianças irão fazer num circuito rodoviário com carrinhos, tendo em atenção aos sinais de trânsito colocados e às regras que aprenderam na sessão teórica.

A iniciativa pretende incutir nos mais novos o respeito pelas regras de trânsito e elucidar melhor sobre alguns comportamentos a ter em conta quando se circula na via pública, seja como peões, seja como condutores, ainda que de veículos sem motor. O Município de Faro assume, assim, um papel determinante em termos de educação rodoviária, ao sensibilizar os mais novos e incutir neles atitudes e comportamentos adequados a uma segura inserção em ambiente rodoviário.

Espera-se nesta iniciativa educativa a participação de aproximadamente 120 crianças, das escolas E.B.1 /JI de Montenegro, Escola de São Luís e Escola da Penha.

A ação, que se realiza em Faro pela quarta vez nestes moldes, conta com o apoio da Bafrutal, Lda e Sonae, que irão oferecer um lanche a todas as crianças participantes.