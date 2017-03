Dia Mundial da Água comemorado com a 4ª Edição do Concurso de Fotografia “A Água pelos meus Olhos”

Publicado em 23 Março 2017 por RUA

No mês que se comemora o Dia Mundial da Água, a Águas do Algarve pretende marcar esta data com várias iniciativas associadas a esta temática.

Uma destas, é o lançamento da 4ª Edição do Concurso de Fotografia “ A Água pelos Meus Olhos”.

Muito mais do que um Concurso, é um apelo à criatividade e imaginação de cada fotografo, profissional ou não, para que através de uma objetiva, capte o que de forma natural não se vê.

O tema do concurso é a Água nas suas mais variadas vertentes e há vários temas disponíveis para os trabalhos:

Frágil – a água, as gentes e o ambiente um equilíbrio a preservar

Sensibilizar para a fragilidade deste elemento essencial da vida, assim como da necessidade de preservar esse, igualmente frágil, equilíbrio entre a água, as pessoas e o ambiente;

Água - mil imagens, uma região, um futuro

A importância da água na Região e o seu papel num futuro social e ambientalmente sustentável;

Água e lazer – a diversão de mãos dadas com a água

Quer seja na praia, piscina, rios, barragens…a água proporciona momentos de lazer e bem-estar para todos os gostos, quer seja na pesca, ou em refrescantes banhos de mar. Mas para que essa diversão continue, a preservação da água e do meio ambiente em geral é fundamental;

Água residual e a reutilização de efluentes

A quantidade de água no mundo é sempre a mesma. O importante é não poluir os fontes e que a água já utilizada tenha um retorno ao meio ambiente com qualidade e limpeza adequadas para que seja lançada no meio recetor (rios, mar e lagos) sem causar danos à saúde e ao ecossistema natural.

Os prémios são 3, e a serem entregues no dia 5 de Junho – Dia do Ambiente:

1º Prémio – 1.500,00€

2º Prémio – 500,00 €

3º Prémio – 250,00 €

(Todos os valores serão convertidos em cheque prenda a usar num estabelecimento de artigos fotográficos).

O regulamento e mais informações sobre este Concurso estão disponíveis no site.