Dia do Município de Silves é assinalado com homenagem a atletas e concerto solidário

Publicado em 27 Agosto 2018 por RUA

A Câmara Municipal de Silves (CMS) assinala o “Dia do Município” no próximo dia 3 de setembro. As cerimónias solenes desse dia, que decorrerão no Salão Nobre dos Paços do Concelho, incluirão, pelas 10h00, uma homenagem aos atletas do concelho que se distinguiram ao longo do ano nas respetivas modalidades.

Também pelas 10h00 e até às 12h00 e das 14h00 às 16h00, assinalando-se igualmente o 28º Aniversário do Museu Municipal de Arqueologia, terão lugar visitas acompanhadas por “Diogo de Silves”, o descobridor dos Açores, que receberá os visitantes e acompanhá-los-á, procurando dar a conhecer este espaço museológico e o seu espólio particularmente ligado à história da cidade na época dos descobrimentos. Ainda das 10h00 às 12h00 o Museu propõe outra atividade: “Do Caco ao Objeto”, durante a qual os participantes poderão acompanhar o restauro de objetos cerâmicos ao vivo e interagir participando no processo de restauro. A entrada no Museu, ao longo de todo o dia, será livre.

O dia terminará com a atuação do Trio Jazz de Loulé que convida Mário Laginha para um Concerto Solidário a favor dos Bombeiros Voluntários de Silves e SB de Messines. O espetáculo terá lugar no Centro Pastoral de Pêra, pelas 21h30, sendo o concerto organizado pela Câmara Municipal de Silves com o apoio do Amendoeira Golf Resort.

Este concerto é um encontro muito esperado, em palco, entre um dos mais aclamados músicos portugueses, Mário Laginha e o projeto que o próprio viu e fez crescer, o Trio de Jazz de Loulé. Um encontro especial a dois pianos, aos quais se une a secção rítmica do Trio. É incluído na digressão que o Trio de Jazz de Loulé está a realizar com Mário Laginha a sul do país ao longo deste ano, que conta com a colaboração de várias autarquias algarvias no âmbito da Rede Azul – Rede de Teatros do Algarve.

Relembramos que o Concerto Solidário tem um donativo (bilhete) associado de 10,00€, podendo os ingressos ser adquiridos no Museu Municipal de Arqueologia de Silves (282 440 838 | museu.municipal@cm-silves.pt), na Casa-Museu João de Deus, em SB Messines (282 440 892 | casamuseu.joaodeus@cm-silves.pt), nas Juntas de Freguesia do Concelho de Silves, na sede da Corporação dos Bombeiros Voluntários de Silves e de SB de Messines. Para mais informações sobre o espetáculo dever-se-á contactar o Sector de Cultura da CMS, através do telefone: 282 440 800 ou do email cultura@cm-silves.pt.

Recorda-se que o dia 3 de setembro assinala a data em que se completam 829 anos sobre a conquista da cidade, ocorrida em 1189, sob o comando do Rei D. Sancho I.