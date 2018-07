Dia Aberto dá a conhecer Sítio Arqueológico de Vale de Boi

Publicado em 13 Julho 2018 por RUA

Sábado, 14 de julho, entre as 10h00 e as 16h00, a aldeia de Vale de Boi acolhe mais um Dia Aberto na área arqueológica do seu antigo abrigo paleolítico.

A visita ao sítio será orientada por uma equipa coordenada pelo Professor Doutor Nuno Bicho, da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, investigadores que farão as honras da casa em mais uma iniciativa de divulgação arqueológica e de partilha sociocultural do conhecimento científico produzido nos últimos 20 anos sobre o mais remotos indícios de presença humana no atual concelho de Vila do Bispo.Neste dia todos os interessados terão a oportunidade de visitar os trabalhos arqueológicos desenvolvidos na maior e mais antiga jazida paleolítica conhecida no sul peninsular. Desde a sua descoberta, no ano de 1998, a exploração deste importante sítio arqueológico permitiu identificar incríveis vestígios que comprovam uma ocupação humana que remonta há pelo menos 33 mil anos!

Trata-se de uma ação enquadrada no âmbito de um projeto plurianual de investigação, protocolado entre o Município de Vila do Bispo e a Universidade do Algarve. Durante o mês de julho, a equipa de arqueólogos encontra-se sedeada no CAI-NIA-VB (Centro de Acolhimento à Investigação – Núcleo de Investigação Arqueológica de Vila do Bispo), instalações que reabilitaram o antigo Jardim de Infância de Budens.

De referir que a campanha de Vale de Boi 2018 conta, pela 1.ª vez, com a participação de uma equipa de estudantes oriundos dos Estados Unidos da América, integrados numa Escola Internacional de Arqueologia do IRF (Institute For Field Research), instituição que financiará os próximos anos de investigação na jazida arqueológica de Vale de Boi.