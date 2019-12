Dezembro traz Mercado de Natal ao Passeio da Rainha em Faro

Publicado em 10 Dezembro 2019 por RUA FM

A associação OCAB, que visa o desenvolvimento do bairro ribeirinho, veio reacender este ano o espírito natalício Farense, e trazer o maior Mercado de Natal à baixa de Faro. Esta iniciativa, em parceria com a Câmara Municipal de Faro, a ACRAL e a Associação da Baixa, procura promover o comércio local e trazer ainda mais animação e magia às ruas de Faro. Contamos também com a participação da Kwurk Events para tornar este mercado ainda mais especial.

Todos os fins-de-semana de dezembro, na baixa de Faro, temos comércio local, casa do Pai Natal, doces natalícios, cerveja artesanal, vinho quente, animação, música ao vivo, e muito mais.

Desde o dia 30 de novembro, que podemos encontrar neste mercado uma ampla diversidade de comerciantes locais com produtos muito originais alusivos ao Natal, que incluem desde comidas e bebidas gourmet, a presentes para as tradicionais compras de Natal. Ao longo do dia não têm faltado animações, música ao vivo, casa do pai natal, e entretenimento para toda a família. A Kwurk Events proporciona também uma viagem ao mundo do chocolate quente com marshmallows para os mais pequenos, e vinho quente para os graúdos, tudo isto num ambiente muito acolhedor.

Segundo o Diretor Executivo da OCAB, André Mendonça: “Este primeiro ano do Mercado de Natal tem vindo a superar as expectativas de todos, no qual pretendemos criar aqui um conceito anual na cidade de Faro. Quero agradecer a todos os comerciantes e colaboradores envolvidos na organização, e convidar todas as famílias a visitarem-nos durante as próximas 2 semanas, pois vai valer bem a pena.”

LOCAL : Passeio da Rainha – FARO

(Rua do McDonald´s)

DATAS : , 14-15dez., e 21-22dez.