Design internacional está de volta ao Algarve

A Fábrica da Cerveja, na Vila-Adentro de Faro, acolhe, de 20 a 27 de maio, a 7ª edição do Algarve Design Meeting. Este evento internacional, organizado pela Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve, pretende promover as áreas do Design e dos Audiovisuais, em todas as suas formas de expressão, reunindo anualmente na cidade de Faro, designers, marcas, indústria, investigadores, empresas e instituições.

Num espaço com cerca de 2 mil m2, o Algarve Design Meeting oferece um conjunto de seminários que conta com a participação de mais de 100 oradores nacionais e internacionais, que irão partilhar as suas experiências ou apresentar os seus projetos. Além dos seminários, existirá, também, um espaço dedicado à mostra e comercialização dos produtos, bem como exposições, workshops temáticos e cinema ao ar livre.

Um dos pontos altos do evento decorrerá no dia 27 de maio, na fachada Igreja da Sé de Faro, com a apresentação pública dos trabalhos da 4ª edição do Festival de Videomapping, realizados por alunos dos cursos de Design de Comunicação e Imagem Animada da Universidade do Algarve, pelos alunos da Faculdade de Comunicação e Multimédia da Universidade de Tomas Bata (República Checa), pelos alunos da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, pelos alunos da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e pelos alunos da Universidade de Aveiro.

A iniciativa conta com os apoios institucionais da AND – Associação Nacional de Designers, da Direção Regional de Cultura do Algarve, da Câmara Municipal de Faro e da Universidade de Tomas Bata.

Consultar programa aqui