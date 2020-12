Depois da estreia em 77 cinemas “Sol Posto” dos Capitão Fausto regressa numa sessão única em streaming e 5 dias em vod

Publicado em 10 Dezembro 2020 por RUA FM

De acordo com os dados do ICA, SOL POSTO foi o filme mais visto em Portugal na semana em que estreou (20 de Novembro) em 77 salas de cinema de norte a sul do país e ilhas, o que o coloca no top 10 dos filmes portugueses mais vistos em 2020. A experiência visual e auditiva em 5.1 que as salas de cinema proporcionaram vai ser agora complementada por uma vivência intimista de SOL POSTO, em duas versões: home cinema, em VOD, e mobile, em streaming, a partir de qualquer ponto do planeta.

SOL POSTO, o filme concerto dos CAPITÃO FAUSTO, ficará disponível numa sessão única de Streaming, no dia 22 de Dezembro, às 22h00, e no Videoclube (video-on-demand) das quatro grelhas da TV por cabo, de 23 a 27 de Dezembro.

O bilhete para a exibição única na plataforma de Streaming Ticketline Live Stage custa 6,50EUR e pode ser adquirido em livestage.ticketline.pt/show/capitao-fausto-em-sol-posto. No video-on-demand o público terá 5 dias para alugar SOL POSTO, no Videoclube do seu operador de TV por Cabo (MEO, NOS, NOWO e VODAFONE), pelo preço de 5,00EUR.

Na banda sonora deste filme concerto dos CAPITÃO FAUSTO ouvimos máquinas de construção civil num estaleiro que se revela afinal sala de concerto; o som do vento a sacudir as copas dos pinheiros mansos, testemunhas impassíveis de dias de preparativos, espectadores imóveis, silenciosos e figurantes omnipresentes do filme; e claro, as canções, numa antologia discográfica cinematografada do mais estimulante repertório da música portuguesa contemporânea.

SOL POSTO mostra uma Banda que não procura o estado de graça nem se sente angustiada com o futuro. Está sobretudo em paz com o presente, com a sua primeira década de existência e com a sua obra.

Quando o tempo de tudo o que conhecemos está em suspenso, chega-nos serenidade e um convite à contemplação. Afinal é possível sorrir ou mesmo ser positivo no meio da desordem, sem sentimento de culpa. E é permitido.

«Vimos passar 2020 com olhos atentos, focados, mas à distância. De dentro das nossas casas imaginámos o que poderia ter acontecido e foi travado, e impotentes para resolver a fonte do impedimento, conformámo-nos com a espera. Os músicos continuaram a tocar música, e os espectadores continuaram a querer ouvi-la, mas deixaram de existir lugares para o fazer.

Sol Posto é uma proposta. Se por um lado pretende evocar os mais verosímeis aspetos da experiência de um concerto, torna-se também numa oportunidade de quebrar a barreira física do tradicional palco/plateia. Pelas palavras do Realizador: ‘que através da lente do cinema se permita aproximar o espetáculo do espectador, não só trazendo este para dentro do palco, mas colocando-o a uma distância que permita uma intimidade quase exagerada’.

O filme traz-nos uma reflexão sobre a passagem do tempo e sobre a sua perceção, e assim como enfrentamos a ideia de um período de ponderação em vez de ação, e de suspensão em vez de concretização, acontece durante as horas de Sol Posto, palco do descanso, da reclusão, dos sonhos e dos planos, da escuridão, da espera e do desconhecido.»

CAPITÃO FAUSTO