Departamento de Engenharia Civil promove seminário

Publicado em 30 Março 2017 por RUA

O Departamento de Engenharia Civil, do Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve, promove duas sessões de um seminário apresentado por José Leandro, técnico da empresa Neuce.

As sessões estão divididas em duas partes, uma componente teórica expositiva e outra prática de manuseamento e aplicação dos produtos.

A primeira sessão está marcada para esta sexta-feira, dia 31 de março, às 19:30h, no edifício do Dep. de Engenharia Civil, na sala 2.01. A segunda decorre no sábado, dia 1 de abril, às 15:30h, na mesma sala.

A inscrição deve ser efetuada através deste email isedec@ualg.pt ou através do número 289 800 151.