Dela Marmy edita EP homónimo de estreia com edição exclusiva em vinil e digital

Publicado em 21 Novembro 2019 por RUA FM

O primeiro EP de Dela Marmy – projecto a solo de Joana Sequeira Duarte (ex- The Happy Mess) – é editado a 21 de novembro pela KPRecords*KillPerfection, numa edição limitada e exclusiva em vinil.

Ao longo deste ano a artista foi-nos revelando a sua identidade através de quatro canções lançadas em diferentes momentos e, que agora, compõem o EP Dela Marmy – “Empty Place”, “Stellar”, “Mari Wolf” e “Secretly Here”.

Mais recentemente foi divulgado o último dos quatro temas – “Secretly Here” –, coproduzido com Nuno Roque e com teledisco de André Tentúgal (We Trust), este último também responsável pelo vídeo de “Emtpy Place”. Ainda na videografia de Dela Marmy contamos com uma parceria com a Casota Collective, responsáveis pelo teledisco de “Mari Wolf“.

Descobrimos em Dela Marmy e no seu EP homónimo de estreia uma linguagem peculiar e sensorial que se movimenta e transforma por entre diferentes densidades, dos sons, dos ritmos (ora contemplativos, ora desfasados), da poesia da voz (doce, serena, introspectiva), das melodias de guitarras e sintetizadores (quentes e minimalistas).

Este EP em vinil pode ser encontrado através das redes sociais da artista ou nas lojas Louie Louie, Porto e Lisboa.

Para o início de 2020 Dela Marmy prepara o lançamento do seu segundo EP.