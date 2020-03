Dela Marmy edita a 27 de Março o EP “Captured Fantasy” e apresenta-o numa Listening Party em directo no Instagram

Publicado em 27 Março 2020 por RUA FM

Dela Marmy, projecto em nome próprio de Joana Sequeira Duarte (ex- The Happy Mess), edita a 27 de Março o EP Captured Fantasy pela KPRecords*KillPerfection, que estará disponível nas diversas plataformas digitais.

A artista apresenta o EP ao público numa listening party em directo a partir da conta de Instagram (@delamarmy), no dia do lançamento, 27 de Março, às 22h00. Um momento informal e descontraído, com testemunhos, convidados, confidências e o que mais apetecer mas, sobretudo, um acto de resistência e proximidade em que a audiência é convidada a interagir.

“CAPTURED FANTASY concerto na rede”, a acontecer em Abril, será anunciado em breve nas redes sociais de Dela Marmy. Entretanto têm sido publicados alguns vídeos soltos com dança e música no Instagram e Facebook – “é importante mantermo-nos activos, preparados, sensitivos, próximos e receptivos, de uns para os outros.”

A produção do segundo EP de Dela Marmy é de Charlie Francis, versátil e experiente músico/produtor inglês, que, ao longo dos seus 30 anos de carreira, tem trabalhado com bandas e artistas internacionais, entre os quais Manic Street Preachers, R.E.M., Kaiser Chiefs, The High Llamas, Toyah, Robyn Hitchock. Fruto desta colaboração, Joana percebe que tem em mãos um álbum de maior maturidade e consistência, ainda assim, sem prescindir da ingenuidade intrínseca às suas composições.

Captured Fantasy é composto por cinco temas. Cada um deles é uma pequena viagem que nos pede tempo, por não serem óbvios. É um disco atento aos detalhes, às pequenas coisas, às pequenas histórias. Atento às margens, ao marginal. Que apetece fazer voar e fazer pensar. Intimista e universal, sim, um paradoxo.

Neste novo trabalho Joana convidou a escritora e poetisa Raquel Serejo Martins para a letra de “Flying Fishes” – tema de abertura do EP – e o lyricist galês TYTUN para participação no introspectivo “Take Me Back Home”. Os músicos que a acompanharam em estúdio são Vasco Magalhães (bateria), Tiago Brito, Steven Goundrey (guitarras) e o próprio Francis (baixo).

O teledisco de “Not Real”, single de antecipação revelado em Fevereiro, foi realizado pela Casota Collective (elementos dos First Breath After Coma). O colectivo leiriense reflecte sobre a certeza que se tem do que é real, abordando também a percepção dos outros em relação a cada realidade individual. Viver numa fantasia/realidade que não é reconhecida, passar e pisar o limite dos padrões sociais, estender e contornar as fronteiras do real, inventar, sugerir e arquitectar horizontes mais amplos à vida, inevitalmente finita.

Todas as imagens promocionais, incluindo as capas do EP e single, são concebidas em colaboração com os artistas JAS, Alípio Padilha e Filipa Areias – pintura, fotografia e design, respectivamente.

O mais recente EP de Dela Marmy devolve-nos as sensações etéreas, melódicas e esbatidas do anterior trabalho – características que frequentemente associamos ao Dream Pop – ao mesmo tempo que torna proeminente uma outra forma de linguagem, depurada e obscura.