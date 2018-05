Dead Combo apresentam, em absoluta estreia algarvia, o seu novo álbum de originais no cine-teatro louletano

Publicado em 14 Maio 2018 por RUA

É já no próximo dia 17 de maio, pelas 21h30, no palco do Cine-Teatro Louletano, a apresentação do sexto álbum de originais dos Dead Combo: “Odeon Hotel”. Para revelar ao público algarvio o disco que foi líder do top nacional de vendas, o grupo apresentar-se-á ao vivo com uma nova formação.

A história dos Dead Combo, a dupla formada por Tó Trips e Pedro Gonçalves, começou em 2003 na sequência de um convite do radialista Henrique Amaro, da Antena 3, para compor e gravar a canção “Paredes Ambience”, incluída no disco de homenagem a Carlos Paredes Movimentos Perpétuos.

Os Dead Combo editam durante o primeiro trimestre de 2018 o seu sexto álbum de originais, o qual é agora apresentado, em absoluta estreia algarvia, em Loulé. O sucessor de A Bunch of Meninos (2014) foi gravado em Lisboa, nos Estúdios Namouche, durante o passado mês de setembro. Com produção de Alain Johannes (Queen Of Stone Age, PJ Harvey, Chris Cornell, etc,), este novo disco é a síntese perfeita da portugalidade e universalidade existentes na música da banda.

Pela primeira vez na história dos Dead Combo, o disco será distribuído em todo o mundo com o selo de uma das maiores editoras internacionais. A tour de apresentação do álbum inicia-se em maio e estende-se até ao final do ano.

Os álbuns da banda editados até ao momento têm sido largamente elogiados em Portugal e no estrangeiro, recebendo vários prémios para “Álbum do Ano”. Lusitânia Playboys (2008), o terceiro disco de estúdio, foi eleito “Álbum da Década” pelo jornal Expresso. Em dezembro de 2014, coroando um ano com mais de 40 concertos realizados, esgotaram com espetáculos mágicos o Coliseu dos Recreios em Lisboa e o Teatro Rivoli no Porto. Também no final de 2014, ficou a saber-se que A Bunch of Meninos foi considerado pelos leitores da Blitz como o melhor álbum português de 2014. O Globo de Ouro de 2015 para melhor banda confirmou o reconhecimento nacional do trabalho de Tó Trips e Pedro Gonçalves. Já em 2016 a banda reinventa-se com a ajuda das “Cordas da má fama” e apresenta-se de forma mais acústica e por vezes surpreendente, de norte a sul de Portugal, culminando com o lançamento de um novo disco, o oitavo da sua carreira, e reafirmando os Dead Combo como uma das mais interessantes e importantes bandas do novo panorama musical português.

O espetáculo tem um custo associado por pessoa de 10 euros ou 8 euros para maiores de 65 e menores de 30 anos (Cartão de Amigo aplicável), dirigindo-se a maiores de 6 anos e com uma duração aproximada de 75 minutos.

Para mais informações e reservas os interessados podem contactar o Cine-Teatro Louletano pelo telefone 289 414 604 (terça a sexta-feira, das 13h00 às 18h00) ou pelo email cinereservas@cm-loule.pt. Além disso, podem consultar a sua página de facebook – www.facebook.com/cineteatrolouletano ou o seu renovado website http://cineteatro.cm-loule.pt, ambos em permanente atualização, existindo também a possibilidade de compra de ingressos nos locais aderentes ou on-line através da plataforma BOL, em https://cineteatrolouletano.bol.pt/