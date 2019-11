Dead Combo anunciam os primeiros concertos da Tour FIM

Publicado em 21 Novembro 2019 por RUA FM

2020 não será um ano qualquer para os Dead Combo, é o ano em que decidiram acabar.

Decidiram acabar, mas acabar em grande. Não é um final triste, porque há muita coisa para ser celebrada. De uma forma concreta, acabam como começaram: os dois.

Voltam aos palcos com uma tour, num passeio pela história de uma carreira com mais de 16 anos, seis álbuns de originais (10 discos no total), e várias centenas de concertos por Portugal e pelo estrangeiro. A Tour que marcará o final da história dos Dead Combo, começará no final de 2019, na ZDB, em Lisboa, onde tudo começou, e estender-se-á pelo ano de 2020.

As primeiras datas:

6 e 7 Dezembro 2019 – Lisboa (ZDB)

11 Janeiro 2020 – Castelo Branco (Cineteatro Avenida)

25 Janeiro 2020 – Sesimbra (Cineteatro João Mota)

07 Fevereiro 2020 – Estarreja (Cine-Teatro)

08 Fevereiro 2020 – Local a anunciar

14 Fevereiro 2020 – Lisboa (Local a anunciar)

06 Março 2020 – Beja (Teatro Pax Júlia)

07 Março 2020 – Torres Novas (Teatro Virgínia)

21 Março 2020 – Porto (Local a anunciar)

28 Março 2020 – Albufeira (Auditório Municipal)