Dead Combo anunciam o final do projeto e digressão a dois até 2020

Publicado em 01 Outubro 2019

Os Dead Combo anunciaram hoje, através de um comunicado, o final deste projeto que teve o seu início em 2003.

A partir do final do ano e em 2020, a dupla vai andar na estrada para terminar o seu percurso tal como o iniciou, a dois.

Foi desta forma que Tó Trips e Pedro Gonçalves se despediram dos seguidores da dupla.

Comunicado a quem possa interessar

“Lisboa, 01 de Outubro de 2019

Poderíamos começar esta carta com um passeio pela nossa história, nesse longínquo 2003 quando o acaso decidiu juntar dois corpos escanzelados que mal se conheciam e vibravam por músicas distantes. Mas sobre isso, já se escreveu e romantizou o suficiente…

Poderíamos, sem rodeios, começar pelo final, cru, directos ao assunto e sem nenhuma morna pelo caminho…

Ou então, poderíamos começar pela razão que nos leva a escrever esta carta, que é abrir-vos o jogo.

Sim, é por aqui que iremos começar.

A razão destas palavras é simples: são vocês. Vocês, as pessoas que acreditaram e apoiaram este duo que já dura há 16 anos. Vocês, que permitiram à nossa sensibilidade entrar nas vossas casas. Achámos que por este voto de confiança, devíamos ser honestos e dar-vos a escolher entre estar presentes ou ausentes nestes próximos tempos da nossa banda. Para nós, 2020 não será um ano qualquer.

Se o nosso encontro (Tó/Pedro) foi uma descoberta, uma grande amizade, um diálogo musical, um universo que se foi adensando e clarificando; se todos estes anos foram uma grande festa nas nossas vidas, não poderia ser de outra forma o nosso final. Decidimos acabar, mas acabar em grande.

Não é um final triste, há muita coisa para ser celebrada.

De uma forma concreta, acabamos como começámos: os dois. Voltamos aos palcos com uma tour, num passeio pela nossa história. Começará no final de 2019 e acabará em 2020.

Temos um grande amor pela nossa banda, e até é poético ela acabar antes de atingir a maioridade!!!

Muita vida a todos,”

Tó Trips e Pedro Gonçalves