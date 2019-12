“Dê Troco a Quem Precisa” nas farmácias de Faro

Publicado em 16 Dezembro 2019 por RUA FM

Arranca esta segunda-feira, 16 de dezembro, nas farmácias aderentes em Faro, a campanha solidária “Dê Troco a Quem Precisa”. A iniciativa, que termina no dia 25 de dezembro, é promovida pelo Programa abem: Rede Solidária do Medicamento, e convida os portugueses a doar o troco das compras ao Fundo Solidário abem:. O montante angariado será integralmente aplicado na aquisição de medicamentos dos beneficiários abrangidos. A campanha conta com o Alto Patrocínio da Presidência da República.

A embaixadora do Programa abem: apela ao espírito altruísta dos portugueses. “Enquanto comunidade, somos todos responsáveis uns pelos outros e não podemos aceitar que haja uma qualquer pessoa que, por carência económica, não consiga aceder aos medicamentos que lhe permitem fazer face aos seus problemas de saúde. É tempo de a sociedade civil se unir e, enquanto cidadãos, ajudarmos quem não consegue pagar a medicação que o seu médico considerou indispensável para tratar ou curar a doença de que padece”, incentiva Maria de Belém Roseira.

Em Portugal, uma em cada dez pessoas não tem acesso aos medicamentos por falta de dinheiro*, sendo muitas as famílias de baixos rendimentos que não conseguem fazer face à despesa com a medicação prescrita. O Programa abem: apoia, atualmente um total de 11.809 beneficiários, dos quais 13% são crianças.

O montante angariado durante o curso da campanha “Dê Troco a Quem Precisa” será cem por cento aplicado na aquisição de medicamentos para os beneficiários abem:. Desde o seu arranque, em maio de 2016, o programa já permitiu a aquisição de 393.403 embalagens de medicamentos**.

O Programa abem: está presente em todos os distritos do país e regiões autónomas e assenta numa rede de parcerias com entidades locais que referenciam ao programa as famílias em risco. Estas pessoas, quando se tornam beneficiárias do abem:, recebem um cartão que passam a usar na farmácia para levantar os medicamentos de que necessitam, sem qualquer custo.

Sobre a Associação Dignitude:

A Associação Dignitude nasceu no dia 4 de novembro de 2015, em BEJA, onde está sedeada. É uma instituição particular de solidariedade social que tem por missão o desenvolvimento de programas solidários de grande impacto social, que promovam a qualidade de vida e o bem-estar dos portugueses. O abem: Rede Solidária do Medicamento é o primeiro Programa promovido pela Associação Dignitude.

São Associados Promotores a Cáritas Portuguesa, a Plataforma Saúde em Diálogo, a Associação Portuguesa de Indústria Farmacêutica e a Associação Nacional das Farmácias. Através de protocolos institucionais, juntaram-se ao projeto a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, a União das Misericórdias Portuguesas, a Associação de Farmácias de Portugal e a Associação Nacional de Municípios Portugueses.

São Embaixadores Dignitude: António Ramalho Eanes; Francisco Carvalho Guerra; João Gonçalves da Silveira; João Cordeiro; Maria de Belém Roseira.

Sobre o Programa abem:

O Programa abem: Rede Solidária do Medicamento é um projeto inovador, lançado pela Associação Dignitude. Tem como objetivo permitir o acesso, de forma digna, aos medicamentos prescritos a quem não tem capacidade financeira para os adquirir, cobrindo, no receituário, o valor não comparticipado pelo Estado.

O abem: assenta numa rede de parcerias que assegura o circuito solidário do medicamento. Qualquer pessoa em situação de carência pode ser referenciada ao programa pelas entidades locais, que vão desde juntas de freguesia e câmaras municipais, a IPSS e outras instituições da área social. Depois de referenciado, o beneficiário tem acesso ao Cartão abem:, bastando apresentá-lo numa farmácia abem: para poder adquirir os medicamentos comparticipados que lhe forem receitados. A despesa realizada é coberta pelo Fundo Solidário, 100% dedicado à co-comparticipação de medicamentos dentro do Programa, alimentado por uma campanha permanente de fundraising.

*OECD – Health Statistics (2017)

**Dados do Programa abem: relativos ao mês de novembro de 2019