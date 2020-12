“Dê Troco a quem Precisa” a favor da emergência abem nas farmácias de Faro

Publicado em 15 Dezembro 2020 por RUA FM

Pelo quarto ano consecutivo, decorre, até 22 de dezembro, nas farmácias do distrito de Faro, a campanha de angariação de fundos “Dê Troco a Quem Precisa”.

Este ano, os portugueses serão convidados a doar o troco das compras realizadas, nas farmácias, à Emergência abem: COVID-19. Os donativos recolhidos serão aplicados, integralmente, no acesso a medicamentos, produtos e serviços de saúde a pessoas carenciadas e mais fragilizadas devido à pandemia.

Desde que foi lançada, em março deste ano, a Emergência abem: COVID-19 apoia já mais de 900 portugueses referenciados por entidades parceiras locais como Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, Instituições Particulares de Solidariedade Social, Cáritas e Misericórdias.

Existe, ainda, uma rede de 46 farmácias abem, onde os 941 beneficiários da região podem aceder, sem custos, aos medicamentos prescritos pelos seus médicos. Desde o início do abem (25 de maio de 2016), foram dispensadas 25.572 embalagens de medicamentos, no distrito de Faro, no âmbito do Programa.

Além da presente campanha é possível, ainda, apoiar a Emergência abem a qualquer momento, através de:

– Transferência bancária: IBAN PT50 0036 0000 9910 5930 0855 9

– MBWAY: 932 440 068

Os doadores podem enviar comprovativo de transferência, nome e NIF para geral@dignitude.org para posterior envio de recibo.

Esta é uma iniciativa apoiada pela Portugal Inovação Social, através de Fundos da União Europeia.

Farmácias aderentes:

Farmácia Albufeira Albufeira Farmácia Algarve Loulé Farmácia Almeida Faro Farmácia Arade Portimão Farmácia Assunção Faro Farmácia Avenida Loulé Farmácia Bensafrim Lagos Farmácia Caniné Faro Farmácia Carvalho Portimão Farmácia Central Tavira Farmácia Central Portimão Farmácia Central de Armação de Pêra Silves Farmácia Chagas Loulé Farmácia Cruz de Portugal Silves Farmácia da Baixa Faro Farmácia da Penha Faro Farmácia Dias Neves São Brás de Alportel Farmácia do Montepio Faro Farmácia Felix Franco Tavira Farmácia Godinho Belo Albufeira Farmácia Ilda Portimão Farmácia Internacional Vila Real de Santo António Farmácia Maria Paula Loulé Farmácia Neves Silva Albufeira Farmácia Nobre Passos Loulé Farmácia Nobre Sousa Olhão Farmácia Ossonoba Faro Farmácia Palma Batista Faro Farmácia Palma Santos Portimão Farmácia Pedra Mourinha Portimão Farmácia Porches Villa Lagoa Farmácia Portimão Villa Portimão Farmácia Progresso Olhão Farmácia Rocha Olhão Farmácia Rosa Nunes Portimão Farmácia Silva Lagos Farmácia Sousa Tavira Farmácia Telo Lagos Farmácia Tunes Silves

Sobre a Associação Dignitude:

A Associação Dignitude nasceu, no dia 4 de novembro de 2015, em Coimbra, onde está sedeada. É uma instituição particular de solidariedade social que tem por missão o desenvolvimento de programas solidários de grande impacto social que promovam a qualidade de vida e o bem-estar dos portugueses. O abem: Rede Solidária do Medicamento é o primeiro programa promovido pela Associação Dignitude.

Sobre o Programa abem:

O Programa abem: Rede Solidária do Medicamento é um projeto inovador, lançado pela Associação Dignitude. Tem como objetivo permitir o acesso aos medicamentos prescritos a quem não tem capacidade financeira para os adquirir, cobrindo, no receituário, o valor não comparticipado pelo Estado.