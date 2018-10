Dave Matthews Band anuncia digressão europeia em 2019 com passagem por Lisboa

Publicado em 19 Outubro 2018 por RUA

Dave Matthews Band dará início à sua primeira digressão europeia desde 2015, com um concerto na Arena Zénith, em Munique, dia 06 de março de 2019. A tournée de um mês incluirá duas noites no Eventim Apollo em Londres (12 e 13 de março) e os primeiros espetáculos de sempre da banda em Oslo (20 de março), Varsóvia (25 de março) e Bolonha (01 de abril). Lisboa é a cidade escolhida para o encerramento da tour com um concerto dia 06 de abril, na Altice Arena.

Os membros do clube de fãs DMB Warehouse Fan Association (warehouse.davematthewsband.com), terão direito a uma pré-venda, disponível a partir de dia 22 de outubro. A venda geral terá inicio dia 27 de outubro, nos pontos de venda oficiais. Todos os bilhetes adquiridos contarão com um link para download gratuito do novo álbum “Come Tomorrow”.

A banda premiada com um Grammy, vendeu mais de 24 milhões de bilhetes desde a sua criação e 38 milhões de CDs e DVDs conjuntos. Alguns dos muitos sucessos da Dave Matthews Band incluem “What Would Say”, “Too Much”, “Everyday”, “American Baby”, “Funny The Way It Is” e “Crash Into Me”. Esta última música ganhou nova aclamação após a sua inclusão nas duas cenas principais do filme Lady Bird, cinco vezes nomeado para Oscar em 2017.

Enaltecendo a recente atuação no Hollywood Bowl em Los Angeles, a revista Variety proclamou: “Não há nada dado como garantido num concerto de David Matthews Band… Não há dois concertos que se assemelhem remotamente”. A digressão da banda norte-americana de 2018 inclui dois concertos esgotados no Madison Square Garden em Nova Iorque.

Com o lançamento do novo álbum, Come Tomorrow, Dave Matthews Band tornou-se na primeira banda na história a estrear sete álbuns consecutivos em #1 na tabela da Billboard 200. O New York Times, na sua Escolha da Crítica observou “o otimismo desejado enche as músicas de ‘Come Tomorrow’ enquanto que cinismo e ironia não se encontram por perto”. A revista americana, Rolling Stone diz “o Matthews fica silencioso, contemplativo, e invulgarmente doce em músicas deslumbrantes como em ‘Here On Out’ e livre como em ‘Black and Blue Bird’”.