Data extra do NOS Alive’20 com a grande confirmação de Kendrick Lamar

Publicado em 05 Dezembro 2019 por RUA FM

2011 foi brindado com um quarto dia de festival e 2020 prepara-se para receber a mesma homenagem. Este ano a edição do NOS Alive conta não com três dias de festival, mas sim com quatro. Dia 08 de julho, passa a ser então o primeiro dia da 14.ª edição. Junta-se a esta novidade a revelação da primeira grande confirmação para este dia.

Kendrick Lamar é a primeira grande confirmação para dia 08 de julho, data extra do NOS Alive’20. O rapper, produtor, compositor e ator norte-americano é hoje indiscutivelmente o artista rap mais aclamado da sua geração. Kendrick Lamar é um daqueles raros MCs que alcançaram sucesso crítico e comercial ao mesmo tempo em que conquistaram o respeito e o apoio daqueles que o inspiraram.

Em 2010, após vários anos de desenvolvimento, Lamar atinge o reconhecimento mundial com o lançamento da mixtape “Overly Dedicated”, sob a sua assinatura. No ano seguinte é editado de forma independente o primeiro álbum de estúdio, “Section.80”, lançado via iTunes, que contou com o single “HiiiPoWeR”. Já em 2012 é lançado o amplamente aclamado “Good Kid, M.A.A.D City”, editado por vários reconhecidos produtores como Dr. Dre, Pharrell Williams, Hit-Boy, Scoop DeVille, Jack Splash e T-Minus.

Em maio de 2015, Kendrick Lamar lança o terceiro disco, “To Pimp a Butterfly”. O álbum alcançou rapidamente o #1 na lista das melhores publicações do ano como Billboard, Pitchfork, Rolling Stone ou The Guardian. No ano seguinte sai “Untitled Unmastered”, uma compilação de demos gravadas durante as sessões de “To Pimp a Butterfly”. O ano de 2017 é marcado com o lançamento do quarto álbum de estúdio do rapper, intitulado “Damn”.

Kendrick Lamar já recebeu 81 prémios ao longo da sua carreira, das 186 nomeações conquistadas. Entre estes fazem-se notar 12 Grammy Awards e um ASCAPVanguard Award. Em 2018, o rapper tornou-se o primeiro artista do universo pop a vencer o prestigiado prémio Pulitzer para a música com o álbum “DAMN”.

O artista marca a sua estreia no NOS Alive dia 08 de julho, data extra que marcará o arranque do festival.