Dapunksportif lançam “Ghost Town” novo single/videoclipe

Publicado em 14 Fevereiro 2018 por RUA

Com quase década e meia de estrada, três álbuns editados, muitos concertos e projectos paralelos com músicos bem conhecidos, os DAPUNKSPORTIF continuam a querer conduzir-nos numa viagem desenfreada, desta vez com regresso marcado. Uma banda com uma identidade muito própria – “uma bateria forte que nos agarra à estrada, guitarras que nos encostam à berma e uma voz que indica as direcções”, nas palavras do seu núcleo criativo, João Guincho e Paulo Franco.

“Soundz of Squeeze’o’phrenia – SOS”, com edição da Rastilho Records, é o mais recente trabalho de originais da banda e foi lançado no dia 9 de Fevereiro. O álbum, inspirado na “esquizofrenia” global que se vive hoje em dia, em que tudo é incerto, propõe uma reflexão sobre a incapacidade que as pessoas têm em processar a quantidade vertiginosa de informação com que são bombardeadas.

Encontrado o nome – ponto de partida para todo o processo criativo – seguiu-se uma busca no banco de riffs guardados na “cave”. Munidos de um sampler e sozinhos no seu estúdio em Peniche, começaram a trabalhar nas letras tal como faziam no início da sua formação. Um verdadeiro regresso às origens em toda a sua simplicidade mas com a colaboração de dois novos “cúmplices”. Fred Ferreira, baterista e co-produtor do disco, deu o seu cunho pessoal, imprimindo ao álbum um sentido rítmico e estético muito próprio. Ricardo Riquier, engenheiro de som, trouxe uma nova forma de captação e gravação dos diferentes instrumentos. Tudo conjugado permitu colocar o som de “SOS” em 2018 sem nunca perder a essência rock.

Depois do sucesso de “Trouble”, “Ghost Town” é o segundo single escolhido. Com uma toada mais introspectiva, calma e com menos velocidade, assume um registo menos comum nos DAPUNKSPORTIF mas que surge em algumas faixas deste álbum explorando ambientes mais densos. É precisamente para um ambiente denso e obscuro que o videoclipe, realizado por Hugo Lage, nos transporta. Uma cidade fantasma, onde o protagonista vagueia, num silêncio quase ensurdecedor, por ruas desertas, abandonadas e vazias de tudo – de pessoas, de emoções, de espaços, de barulhos, de vida.

É o oposto de tudo isto a que vamos assistir no concerto de lançamento de “SOS”, no Sabotage, em Lisboa, no dia 17 de Fevereiro, onde haverá tempo e espaço para improvisar em algumas músicas e para revisitar temas antigos, com novos arranjos. A atitude dos DAPUNKSPORTIF em palco é coesa e sempre a debitar potência com intensidade e velocidade máximas. Será uma experiência, no mínimo, electrizante, capaz de despolarizar os cérebros mais inertes.