Daniel Kemish lança novo álbum ‘Under The Same Sky’

Publicado em 25 Maio 2018 por RUA

Daniel Kemish lança hoje, dia 25 de maio, o tão esperado ‘Under The Same Sky’, o seu segundo álbum de originais, com o selo da Far Out Records.

Depois de ter revelado os singles ‘Fool For You’ e ‘Hold on Tight’, Kemish apresenta agora ao público as restantes faixas de um disco que navega entre o folk, o country e o rock.

Biográfico, o quanto baste, e revelador da maturidade do artista enquanto compositor, multi-instrumentista e cantor, ‘Under The Same Sky’ foi composto de forma muito particular. Para fugir das distrações do quotidiano, Kemish isolou-se do mundo e passou um mês numa pequena cabana rodeada de neve, nos Alpes austríacos.

Sem telefones, internet, água potável ou eletricidade, Daniel dedicou-se por inteiro à música e compôs 29 temas, dos quais escolheu os 11 que integram este segundo longa duração (LP).

e regresso a Portugal, onde vive, e com a ajuda do baixista Jean-Christian Houde, do baterista João Colaço e do guitarrista André C. Rodrigues, Kemish gravou ‘Under The Same Sky’ nos estúdios da Valentim de Carvalho, em Lisboa.

Se a sonoridade do primeiro álbum, ‘Fools and Money’, lançado em 2016, era assumidamente country, revelando a paixão do cantor pela música americana, neste novo LP Daniel Kemish atreve-se a enveredar por outros caminhos sonoros, que mostram a sua capacidade de se reinventar. Da primeira à última faixa ‘Under The Same Sky’ é uma viagem com várias dimensões.

Depois de algumas apresentações em Portugal, das quais se destaca o concerto do dia 10 de Junho, no Parque do Palácio da Galeria em Tavira, no Algarve, Daniel Kemish parte em digressão pela Europa, com ‘Under The Same Sky’.

Digressão Under The Same Sky: PORTUGAL

MAY 30 – 7arte Café – Castro Verde, Portugal

JUN 01 – FNAC Guia – Albufeira, Portugal

JUN 02 – Feira International Do Algarve – Faro, Portugal

JUN 08 – FNAC Faro – Faro, Portugal

JUN 09 – FNAC Lagos – Lagos, Portugal

JUN 10 – Palacio Da Galeria (Full Band) – Tavira, Portugal