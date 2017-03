Publicado em 01 Março 2017 por RUA

A Delegação do Grupo de Dadores de Sangue dos Serviços Sociais da Caixa Geral de Depósitos tem por habito apoiar o Hospital Distrital de Faro, duas vezes por ano, na recolha voluntária e benévola de sangue a favor deste Hospital.

Os interessados em colaborar podem fazer a sua dádiva de sangue já no próximo dia 4 de Março, entre as 08:30h e as 13:00h, nas instalações do HDF.

Comparece com a Família e Amigos!

“O Dador de Sangue tem o Poder de Salvar Vidas”