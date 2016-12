D.A.M.A e Aurea animam Passagem de Ano em Albufeira

Publicado em 27 Dezembro 2016 por RUA

Um programa repleto de animação com espetáculos para todos os gostos é a proposta da Câmara Municipal de Albufeira para a Passagem de Ano. Aurea e D.A.M.A. são os convidados musicais da noite, um espetáculo que inclui um espetacular fogo-de-artifício para assinalar a entrada em 2017, o momento alto das festividades de réveillon.

A meia-noite tem também uma celebração especial na zona da Oura, um dos pontos preferidos para o final de ano, com um espetáculo de fogo-de-artifício, que marca o início de 2017. Já nas Areias de São João, a Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro ganha cor e muita luz com a Star Parade que leva a este local um desfile de artes circenses, que prometem surpreender com performances e números de grande impacto visual.

Porque o fim-de-ano não é apenas a noite de 31 de dezembro, a marcar o arranque das festividades, no dia 29 tem início o “Paderne Medieval”, um evento que invade esta aldeia do Barrocal Algarvio para uma viagem histórica ao passado. Até 1 de janeiro, são esperados mais de 10 mil visitantes que poderão visitar o mercado medieval e assistir a momentos de muita animação como espetáculos de dança, recriações históricas, demonstrações de artes e ofícios e deliciarem-se com os típicos manjares medievais.

Também a 29 de dezembro começa o SOLRIR, o maior festival de humor do país. O evento, que se prolonga pelos dias 30 e 1 e 2 de janeiro, leva ao palco do Palácio de Congressos do Algarve, nos Salgados, uma grande maratona de comédia e boa disposição com artistas de renome como Herman José, Aldo Lima, Nilton, Serafim, Zé Pedro, Moce dum Cabrêste, entre muitos outros. As sessões têm início às 21h30.

