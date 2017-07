Cursos de verão da Universidade do Algarve já iniciaram com alunos de todo o país

Publicado em 04 Julho 2017 por RUA

A Universidade do Algarve vai realizar, de 3 a 7 de julho e de 10 a 14 de julho, a 4ª edição dos cursos de verão. Este ano registou-se uma grande adesão, com cerca de 300 alunos do ensino secundário, que se inscreveram em mais de duas dezenas de cursos que a UAlg tem para oferecer em diversas áreas de estudo.

Rumaram à Academia algarvia alunos de quase todo o país, desde Braga, Leiria, Lisboa, Tomar, Abrantes, entre outros, e de todos os concelhos do Alentejo e Algarve.

O patamar internacional alcançado na edição anterior confirma-se este ano, com alunos vindos do Luxemburgo, Brasil, Moçambique e Espanha.

São várias as autarquias que já se associaram a esta iniciativa, estabelecendo protocolos com UAlg, tal como Odemira, Mértola e Lagoa que apoiam os seus alunos, possibilitando-lhes a oportunidade de frequentarem os Cursos de Verão da UAlg.

Estes cursos, além das atividades letivas variadas, da parte da manhã, tem ainda uma componente desportiva, da parte da tarde, que engloba Surf, Batismo de Mergulho, Bodyboard, canoagem, futebol e voleibol de praia, na ilha de Faro, na Ilha de Faro. Em tempo de férias, foi tudo pensado ao pormenor, e os alunos também terão atividades lúdicas e culturais.

Além de todas estas atividades, os alunos vão poder assistir a um espetáculo especial, «Faro Desvendado», e ficar a conhecer as origens da cidade de Faro e do Algarve, numa viagem ancestral à diversidade cultural. Este espetáculo insere-se no programa 365 Algarve.

Os cursos de verão da UAlg contam com o apoio da MSCAR.