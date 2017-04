Curso na UAlg estimula empreendedorismo e desenvolvimento de ecossistemas de inovação em Marrocos e Argélia

Publicado em 10 Abril 2017 por RUA

“Developing Entrepreneurship and Supporting Innovation Ecosystems in Algeria and Morocco” serviu de mote para um curso, que iniciou no dia 3 e termina no dia 8 de abril, na Universidade do Algarve. Trata-se de uma parceria entre o Departamento de Comércio do Governo dos Estados Unidos da América, através do Programa de Desenvolvimento em Direito Comercial (CLDP), a Universidade do Algarve, através do CRIA, o Centro de Transferência de Tecnologia e Criação de Empresas da Universidade de Carnegie Mellon e a Universidade Hassan I de Marrocos.

Este curso teve como principais objetivos fornecer ferramentas, recursos e conexões considerados boas práticas de modelos de desenvolvimento empresarial, que podem vir a ser usados pelas universidades e centros de investigação para o apoio e desenvolvimento de iniciativas de comercialização e transferência da investigação académica para o mercado.

O programa é dirigido a representantes de universidades, centros de investigação e instituições da Argélia e de Marrocos envolvidos no apoio à criação de um ecossistema empreendedor, programas de comercialização de propriedade intelectual e/ou desenvolvimento de spin-offs.