Curso de Verão da UAlg têm início a 1 de julho

Cerca de 300 alunos do ensino secundário português e do ensino médio brasileiro vão frequentar os Cursos de Verão da Universidade do Algarve (UAlg), que têm início a 1 de julho e terminam a 12 de julho.

Cada vez mais internacionais, os cursos de Verão da UAlg, além de receberem alunos de quase todos os distritos de Portugal, voltam a receber alunos vindos das principais cidades do Brasil: Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Brasília, Minas Gerias, Manaus, entre outras.

Estes cursos destinam-se exclusivamente a candidatos até 18 anos de idade (inclusive), abrangendo diversas áreas de estudo: Ciências; Línguas e Humanidades; Economia, Gestão e Turismo; Artes e Design; Desporto; Engenharias e Tecnologia; Saúde; Empreendedorismo.

Tendo como principal objetivo promover o gosto pelas diversas áreas de ensino e investigação da UAlg e ajudar os jovens na sua escolha vocacional, esta iniciativa possibilita ainda a vivência da realidade académica nos campi e o contacto com alunos e docentes da Academia.

As atividades letivas e experimentais acontecem na parte da manhã. A tarde encontra-se reservada para atividades desportivas e de lazer, nomeadamente atividades como vela, surf, Stand Up Paddle, batismo de mergulho, bodyboard, canoagem, jogos de praia, viagem de barco à Ilha do Farol, entre outras.

Vários Municípios já se associaram a esta iniciativa, como Lagoa, Moura, Mértola, Alcoutim e Odemira, que estabeleceram protocolos de colaboração com a UAlg, fomentando, assim, a participação dos estudantes do ensino básico e secundário nos Cursos de Verão.

