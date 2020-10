Curso de Pós-graduação em Desenvolvimento de Soluções Informáticas com inscrições abertas até 30 de outubro

Publicado em 19 Outubro 2020 por RUA FM

A Associação Algarve STP[1] vai organizar um Curso de Pós-graduação em Desenvolvimento de Soluções Informáticas. O Curso destina-se a licenciados de todos os domínios científicos que pretendam adquirir conhecimentos para desenvolvimento de soluções de software. O Curso está organizado para proporcionar competências em duas linguagens de programação: Phyton e Microsoft. O corpo docente é composto por profissionais inseridos em empresas de reconhecido mérito e por professores universitários.

O Curso será oferecido de forma remota, terá a duração de 300 horas e estender-se-á por 15 semanas. Os módulos teóricos (10 semanas) serão organizados num horário pós-laboral. O estágio final (5 semanas, em part-time) será desenvolvido no âmbito das empresas que apoiam o Curso.

Foram criadas condições especiais para candidatos desempregados e colaboradores de entidades associativas empresariais do Algarve, que incluem reduções nas propinas.

Os diplomados deste Curso estarão em condições de programar através das linguagens informáticas que serão desenvolvidas ao longo do Curso. O enorme défice destes profissionais aliado ao estágio profissional no final do Curso, beneficiando da colaboração das empresas TIC que estão associadas a esta iniciativa, permitem antever um conjunto de facilidades para a integação destes diplomados no mercado de trabalho.

Informações e inscrição em: www.cursos.algarvestp.pt

INSCRIÇÕES: até 30 de outubro de 2020.

[1] Algarve STP (Systems and Technology Partnership) é uma Associação privada sem fins lucrativos constituída por Municípios, Empresas e a Universidade do Algarve e que tem como função primordial a dinamização das relações entre as empresas e as instituições de I&D, entre os Municípios e as infraestruturas tecnológicas, com um objetivo genérico de reforçar o Ecossistema Regional de Inovação do Algarve. O perfil da Algarve STP pode ser consultado no Facebook e no LinkedIn.