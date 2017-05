Curso de Engenharia Civil da UAlg comemora mais de 30 anos

Publicado em 02 Maio 2017 por RUA FM

O curso de Engenharia Civil da Universidade do Algarve celebra mais de 30 anos de existência. Para assinalar o acontecimento, o Departamento de Engenharia Civil do Instituto Superior de Engenharia ISE) vai realizar um seminário intitulado “Projetos e obras de hoje – como serão amanhã?”, às 15h00 do próximo dia 3 de maio, no Anfiteatro José Silvestre, no Campus da Penha.

O evento terá início às 14h00, com a inauguração de uma exposição sobre os 30 anos de atividade do Departamento de Engenharia Civil.

O seminário irá contar com a participação de quatro oradores de diferentes áreas de especialidade da Engenharia Civil, docentes do Instituto Superior Técnico (IST), que exercem de igual modo, a sua profissão em empresas de renome.

João Almeida (JSJ – Consultoria e Projectos de Engenharia, Lda) irá falar sobre o “Projeto de estruturas no âmbito dos Eurocódigos”; Alexandre Pinto (JETsj – Geotecnia, Lda) apresentará “Obras especiais de geotecnia na reabilitação”; Betâmio de Almeida (IST) centrar-se-á nas “Aplicações da Engenharia Civil (do Futuro) no Presente: O Risco e a Energia”; e Thomaz Ripper (LEB – Projectistas, Designers e Consultores em Reabilitação de Construções) mostrará “Casos recentes de reabilitação”.

Segundo o diretor do Departamento de Engenharia Civil, Rui Lança, “tratando-se duma iniciativa inserida na missão da Universidade de promover a formação ao longo da vida, o seminário é aberto ao público em geral”, necessitando de inscrição prévia, através do e-mail para isedec@ualg.pt. Confere ainda certificado de participação, para efeitos de formação e currículo.