Curso de Desporto da UAlg promove o Desporto Náutico Adaptado

O curso de licenciatura em Desporto da Universidade do Algarve organiza no dia 9 de maio, entre as 10h00 e as 16h00, a 3ª Edição do evento de Desportos Náuticos Adaptados, que se irá realizar no Centro Náutico da Praia de Faro.

Este evento desportivo, que tem como principal objetivo promover a prática de desportos náuticos junto das pessoas com necessidades especiais e incentivar o contacto com a natureza, contemplará modalidades como vela, canoagem, SUP, surf e bodyboard.

Esta 3ª edição contará também com um momento musical, que ficará a cargo dos músicos João Caiano e Miguel Guerreiro. As instituições que abraçaram o desafio de participar neste momento único são a Associação EXISTIR, a APATRIS 21, a CMRSul, a APEXA e APPC, o Lar S. Vicente, perfazendo num total de 100 participantes.

Para além do curso de Desporto, o evento é organizado pelo Centro Náutico da Praia de Faro da Câmara Municipal de Faro e pelo Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul do Centro Hospitalar Universitário do Algarve.

Esta iniciativa tem como parceiros o Ginásio Clube Naval de Faro, o Clube de Surf de Faro, a AMAR, o Lago WaterSports Center, a Escola Secundária Pinheiro e Rosa – TSSMA, a Formosamar, a Decathlon, a Vela Solidária, o SUP Albufeira, o Instituto Português do Desporto e Juventude, a União das Freguesias de Faro, a Junta de Freguesia do Montenegro, o Sushi Pearl, o Continente de Loulé, a Loulé Doce e a Alô Pizza.