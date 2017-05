Curso de Desporto da UAlg participa na iniciativa ‘Desportos Náuticos Adaptados’

Publicado em 30 Maio 2017 por RUA

Com o objetivo promover a prática de desportos náuticos junto de pessoas com necessidades especiais e incentivar o contacto com a natureza, vai realizar-se no próximo dia 30 de maio, entre as 10h00 e as 16h00, no Centro Náutico da Praia de Faro, uma iniciativa denominada ‘Desportos Náuticos Adaptados’.

As instituições que abraçaram o desafio são a Associação EXISTIR, a APATRIS 21, a ACAPO e a APEXA, contando com 80 participantes, nas seguintes modalidades adaptadas: vela, canoagem, SUP, surf e bodyboard.

O evento é organizado pelo curso de licenciatura em Desporto da Escola Superior de Educação e Comunicação (ESEC) da Universidade do Algarve, pelo Centro Náutico da Praia de Faro (Câmara Municipal de Faro), e pelo Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul da Administração Regional de Saúde do Algarve.

Esta iniciativa teve ainda como parceiros o Ginásio Clube Naval de Faro, o Clube de Surf de Faro, a AMAR, o Lago WaterSports Center, o IPDJ e o Sushi Pearl.