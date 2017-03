Publicado em 22 Março 2017 por RUA

A Associação Transdisciplinar New Loops está a organizar um Curso de Design em Permacultura, em Faro, do dia 10 a 18 de Abril na Galeria Farpa, terraço do mercado municipal de faro. Este curso de 72h curriculares vai ser facilitado por Josh Gomez e certificado pela associação de permacultura do Reino Unido.

Permacultura é um sistema de Design que abrange um conjunto de técnicas e ferramentas, baseadas fundamentalmente em 3 éticas: cuidar da terra, cuidar das pessoas e partilha de excedentes. O conceito foi desenvolvido em meados da década de 70 por Bill Mollinson e David Holmegren como solução alternativa às crescentes práticas intensivas tecno-industriais, agroquímicas e insaciável sociedade de consumo.

O Design de Permacultura procura reintegrar o ser Humano no Ecossistema de forma a mudar o paradigma da nossa pegada ecológica em pró-atividade regenerativa, “Trabalhar com, em vez de contra a natureza”.

Para mais informações contacta a associação transdisciplinar NEW Loop no site ou no facebook .