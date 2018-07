Cresc Algarve 2020 divulga lista de projetos aprovados até 30 de junho

Publicado em 18 Julho 2018 por RUA

Garantir a total transparência na atribuição dos fundos da União Europeia envolve a partilha com todos os cidadãos da informação relativa às entidades, montantes e resultados contratados.

Para o efeito, já está disponível para consulta pública a listagem dos PROJETOS APROVADOS até 30 de junho, no âmbito do Programa Operacional Regional CRESC ALGARVE 2020, com apoio dos fundos da União Europeia nos termos do acordo de parceria PORTUGAL 2020.

Relembre-se que a proposta de reprogramação do CRESC ALGARVE 2020 foi aprovada pela Comissão de Acompanhamento na semana passada, tendo o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, Francisco Serra, informado os seus membros que «a taxa de execução está em 15%», em linha com os demais Programas Operacionais Regionais, registando-se uma taxa de compromisso de 50,35% na mesma data.

A lista completa está aqui: https://algarve2020.pt/info/projetos-aprovados