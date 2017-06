CRESC ALGARVE 2020 apoia formação no setor da saúde

Publicado em 26 Junho 2017 por RUA

O CRESC ALGARVE 2020 disponibiliza um envelope financeiro de 340.000,00 euros de Fundo Social Europeu para “ Formação de profissionais do setor da saúde”.

Visando apoiar ações de formação associadas ao desenvolvimento de competências dos técnicos e outros profissionais e colaboradores dos serviços de saúde integrados no Sistema Nacional de Saúde (SNS) este concurso tem como beneficiárias as pessoas coletivas de direito público do Ministério da Saúde.

O período para a apresentação da candidatura, a este aviso, pelas entidades beneficiárias referidas, decorre até 24 de julho de 2017.

A ACSS, como organismo intermédio (OI), é a entidade responsável pela análise técnica das candidaturas.

Mais informações sobre este e outros concursos abertos, aceda aqui. (http://algarve2020.eu/info/avisos)