Courteeners fecham alinhamento do palco NOS na 11.ª edição do NOS Alive

Publicado em 17 Março 2017 por RUA

Está fechado o alinhamento de dia 07 do Palco NOS para a 11.ª edição do NOS Alive. Ao cartaz de luxo que conta com os Foo Fighters, The Kills, The Cult e Tiago Bettencourt, diretamente do Reino Unido, juntam-se os magníficos Courteeners.

Após quatro álbuns incrivelmente bem sucedidos a banda vem apresentar o seu mais recente longa-duração “Mapping The Rendezvous”. O disco que vive da alegria de viver e da energia eletrizante das melodias, conta com 11 temas e é o primeiro lançamento da banda de Middleton desde o “Concrete Love” em 2014.

O vocalista Liam Fray acrescenta “After four albums it felt like a real vindication, as much for the fans who came along as for us as a band. It made us step back and think – hang on, we’re not finished yet. It was as if playing those shows gave us a new lease of life.”

Courteeners a não perder dia 07 de julho no NOS Alive’17.

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 06, 07 e 08 de julho de 2017. Os bilhetes encontram-se à venda nos locais habituais, sendo que os passes de três dias e os bilhetes diários para dia 08 de julho já se encontram esgotados.

A 10.ª edição do NOS Alive ficou marcada como a mais bem-sucedida de sempre, tendo esgotado os três dias do evento, com um total de 165.000 espectadores, feito único no panorama dos festivais desta dimensão em Portugal.

Artistas já confirmados: Alt-J, Benjamin Booker, Blossoms, Bonobo (Live), Cage The Elephant, Courteeners, Depeche Mode, Floating Points, Foo Fighters, Glass Animals, Imagine Dragons, Kodaline, Local Natives, Parov Stelar, Peaches, Phoenix, Rhye, Royal Blood, Ryan Adams, Savages, Spoon, Tiago Bettencourt, The Cult, The Kills, The Weeknd, The xx, Wild Beasts e Warpaint.