Coronavírus leva ao encerramento de serviços de atendimento ao público e condicionamento das atividades municipais em Loulé

Publicado em 10 Março 2020 por RUA FM

No seguimento da ativação do Plano de Contingência da Câmara Municipal de Loulé relativo à prevenção e controlo de infeção pelo novo coronavírus (COVID-19), a Autarquia aprovou diversas medidas que visam minimizar o impacto desta epidemia no território concelhio.

Assim, a partir das 14h00 de dia 10 de março até ao dia 16 de março (inclusive) os espaços de atendimento ao público, as infraestruturas e equipamentos desportivos e culturais serão encerrados e a sua programação ficará suspensa, no entanto, os trabalhadores continuarão a desenvolver a sua atividade interna.

O mesmo acontece com eventos de outras áreas como o Baile Sénior que iria decorrer no Salão de Festas a 21 de março, o Mercadinho de Loulé, na Zona Histórica, a 14 de março, ou a formação apícola no Centro Ambiental, também no dia 14 de março.

A reunião camarária agendada para o dia 18 de março, pelas 14h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho irá realizar-se à porta fechada.

O atendimento presencial de técnicos com marcação, como são os casos de arquitetos, engenheiros, psicólogos ou assistentes sociais fica agora cancelado, realizando-se via skype ou por telefone, sempre que possível.

Por outro lado, os transportes para visitas escolares fora do concelho ficam cancelados, tal como a cedência de espaços como o Salão de Festas para utilização de entidades terceiras.

As provas escritas e entrevistas de seleção de todos os procedimentos concursais de pessoal ficam também adiadas.

Entretanto a Câmara Municipal de Loulé também já tinha aprovado a suspensão dos programas “Férias para Todos” e “Férias para Todos XL”, duas ações que estavam previstas acontecer de 30 de março a 3 de abril, envolvendo cerca de 800 participantes.

Refira-se que, caso se justifique, o grupo de trabalho criado para acompanhar diariamente a situação dará novas orientações que serão devidamente comunicadas aos munícipes.