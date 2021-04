Cooperativa ECOS de Faro lança campanha solidária para apoiar vítimas das cheias em Timor Leste

Publicado em 09 Abril 2021 por RUA FM

Três dias de chuva intensa inundaram a cidade de Díli, capital de Timor Leste, convertendo-a numa “zona de calamidade”. Contabilizam-se dezenas de mortos, tantos outros deslocados e as autoridades consideram ainda “impossível” fazer um balanço total dos estragos. Numa demonstração de solidariedade, a Cooperativa ECOS, de Faro, lançou uma campanha de angariação de fundos para apoiar as vítimas das cheias.

Joana Franco, responsável pela cooperativa, lembra no texto da campanha que “as cheias, que inundaram o país e a sua capital Díli, deixaram milhares de pessoas sem casa, levada pela força das águas, sem comida e outros bens essenciais.”

Num exercício de solidariedade, a cooperativa farense, dedicada ao combate à exclusão social e à discriminação, lançou um crowdfunding na plataforma GoFundMe, para, através de associações locais Abut Timor, Load Loriku Adventure e Movimento Solidariedade Fo Liman ba Malu, “apoiar, com alimentos e bens de primeira necessidade, quem mais precisa”.

A ECOS, explica Joana, responsabiliza-se por “lançar e publicitar esta campanha, assumir os custos de conversão do dinheiro angariado de dólares para euros, realizar a transferência do dinheiro para Timor-Leste e divulgar regularmente informação sobre o dinheiro recolhido e atividades desenvolvidas.” Em dois dias, já angariaram mais de 4 mil euros.

Nos últimos dias, têm surgido várias campanhas organizadas por cidadãos portugueses e timorenses radicados em Portugal com o objectivo de fazer chegar apoio às vítimas através de organizações locais, que se responsabilizam pela distribuição de água, alimentos e outros bens essenciais, como roupa ou abrigo.

Ana Mónica Carvalho, responsável por uma dessas campanhas, escreve que “neste momento, para além do apoio de organizações internacionais e nacionais, grupos pequenos de voluntários locais, portugueses e de outras nacionalidades, que vivem em Timor-Leste, organizaram-se de modo a que a ajuda chegue o mais rapidamente a várias famílias.”

O seu crowdfunding, esclarece, “é direcionado para um dos pequenos grupos de voluntários, que, através de montantes mais reduzidos, conseguem gerir, comprar e entregar água e comida a pessoas em situação de carência material, bem como produtos de higiene e roupa para crianças e cidadãos seniores, e materiais para a reconstrução de casas.”

Julieta Gomez e Kerry Galhos, duas cidadãs timorenses a residir em Portugal, recorreram igualmente à plataforma de angariação de fundos para fazer chegar o seu apoio a instituições locais. Na página da sua campanha, Kerry escreve que estar longe da sua família e da população de Díli neste momento difícil a deixa com uma sensação de “impotência.” Não obstante, tem visto as pessoas “a unir-se, a ajudarem-se uns aos outros a reconstruir as suas vidas” e, na presente situação, “a maneira mais fácil de ajudarmos é doando.”

Conheça as campanhas criadas pela ECOS e outros benfeitores para apoiar as vítimas de Timor Leste:

https://pt.gf.me/v/c/krzm/abut-timor-ajuda-s-vtimas-das-inundaes

https://pt.gf.me/v/c/krzm/apoio-s-vtimas-das-inundaes-em-timor-leste

https://pt.gf.me/v/c/gfm/fundraising-for-flood-relief-in-timorleste

https://pt.gf.me/v/c/krzm/the-flooding-in-dili-capital-of-timor-leste