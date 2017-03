Contos de Liberdade estão de volta a Faro

Publicado em 22 Março 2017 por RUA

As Sessões dos Contos de Liberdade estão de volta para mais uma noite de contos em Faro. Com a Primavera a chegar, é hora de deixar as histórias saírem cá para fora e animarem as noites de Faro. No dia 24 de Março, pelas 21h30, o Ginásio Clube de Faro irá receber a visita de Luís Correia Carmelo e Fernando Guerreiro que com os seus contos e micro contos vão abraçar todos os que queiram começar o fim-de-semana em grande.

As noites estão cada vez mais agradáveis e convidam a uma saída de casa depois de jantar. Por isso, os Contos de Liberdade saem da toca para aquecer os motores e preparar o terreno para a chegada em Maio do Festival de Narração Oral. Os convidados desta noite são dois contadores locais que há já algum tempo andam a contar um pouco por todo o lado.

Luís Correia Carmelo nasceu em Lisboa, em 1976, mas foi no Brasil que cresceu até 1991. Licenciado em Estudos Teatrais, Mestre em Estudos Portugueses com a dissertação Representações da Morte no Conto Tradicional Português (Colibri) e doutorado em Narração Oral. Pertence ao Instituto de Estudos de Literatura Tradicional da Universidade Nova de Lisboa e ao Centro de Investigação em Artes e Comunicação da Universidade do Algarve. Conta desde 2003, em bibliotecas, escolas, associações, teatros e festivais, em Portugal e no estrangeiro. Criou projectos como os “Contapetes Bebés”, em coprodução com o Centro Cultural Vila Flor, o Teatro Maria Matos e a Pé de Mosca, a “Barraquinha dos Contos”, apresentada na Fundação Calouste Gulbenkien e nas “Palavras andarilhas”, ou as “Contatinas”. Reside em Faro desde há alguns anos.

Fernando Guerreiro nasceu em Beja e cresceu em Odemira, escreve e conta histórias pequenas a que chama de Micro Contos. Mudou-se de Odemira para o Algarve no ano 2000 e tem vivido entre São Brás de Alportel e Faro desde então. É Licenciado em Estudos Artísticos e possui uma pós-graduação em Promoção e Mediação da Leitura pela Universidade do Algarve. Começou a contar histórias em 2012 e desde então, sempre que pode, conta histórias tradicionais e de autor, sobretudo os seus Micro Contos, os quais publica desde 2010 no Facebook, tendo em 2015 editado o seu primeiro livro, uma coletânea de narrativas breves intitulada Ficou tanto por dizer (www.microcontos.pt).

O espectáculo é no dia 24 de Março, pelas 21h30, tem uma duração aproximada de 1 hora e 30 e realiza-se no Ginásio Clube de Faro. Os bilhetes custam 4€, sendo que quem pré-reservar na página Facebook da ARCA – Associação Recreativa e Cultural do Algarve (https://www.facebook.com/arcaalgarve/) e pagar antecipadamente, tem um desconto de 20%.

Para mais informações contacta associacao.arca.algarve@gmail.com ou

Fernando Guerreiro 917 244 488

André Lara 936 338 633