Contagem decrescente para o final das candidaturas ao prémio Ecotrophelia 2018

Equipas de estudantes do Ensino Superior têm até ao dia 13 de abril para submeterem online as suas candidaturas de produtos alimentares eco-inovadores, habilitando-se a prémios monetários e a representar Portugal na competição europeia do ECOTROPHELIA na feira SIAL Paris, em França.

Falta menos de um mês para encerramento das candidaturas ao Prémio ECOTROPHELIA Portugal, uma competição coorganizada pela PortugalFoods e pela FIPA – Federação das Indústrias Portuguesas AgroAlimentares, que promove a inovação no setor agroalimentar. Até ao dia 13 de abril, equipas de estudantes do Ensino Superior podem submeter as suas candidaturas no site oficial da competição em www.ecotropheliaportugal.com. Aqui podem encontrar toda a informação relevante, como o formulário online de candidatura, o regulamento da competição e o manual de apoio à candidatura.

Com o objetivo de sensibilizar e informar estudantes e docentes sobre a competição, a organização promoveu um Roadshow por diversas instituições de Ensino Superior de norte a sul do país, passando por Viana do Castelo, Porto, Guarda, Covilhã, Aveiro, Coimbra, Lisboa, Évora, Beja e Faro. “Feito o balanço do Roadshow, contabilizamos mais de 400 estudantes e meia centena de docentes e investigadores que nos acompanharam com muito entusiasmo nesta divulgação nacional do Prémio ECOTROPHELIA Portugal 2018. Com base no interesse dos estudantes e na interacção do corpo docente ao longo do Roadshow, é caso para dizer que a edição de 2018 promete surpreender”, afirma a organização da competição. Algumas sessões contaram ainda com a presença de participantes e docentes da edição anterior, que puderam contribuir com a sua experiência e partilhar conselhos práticos com futuros candidatos.

O Prémio ECOTROPHELIA destina-se a grupos de alunos de licenciatura, pós-graduação e/ou mestrado, de dois a dez elementos com idade igual ou inferior a 35 anos. O ECOTROPHELIA tem por objetivo o desenvolvimento de um produto eco-inovador, que deve ter em conta as propriedades nutricionais e organoléticas (como sabor, cor e aroma) e o seu potencial e relevância comercial, mas também sensibilizar para uma melhor utilização dos recursos. A ideia é promover a criação de laboratórios de inovação para estudantes e universidades, aproximando o meio académico da indústria e abrir caminho para futuras parcerias.

Para os estudantes que participem, trata-se de uma experiência útil e prática para o futuro, ao nível da reflexão sobre as necessidades do mercado, das especificidades da realidade industrial e os demais desafios de sustentabilidade atuais. As

equipas têm a possibilidade de desenvolver um novo produto, englobando todas as áreas: técnica,organoléptica e sensorial, regulamentar, marketing, embalagem, financeira e vendas. A par da criação do produto, protende-se promover junto dos futuros profissionais da indústria uma melhor utilização de matérias-primas e um processo mais ecológico para redução do desperdício e do impacto ambiental.

O Prémio ECOTROPHELIA Portugal realiza-se em duas fases. A primeira fase compreende uma ronda nacional em que os estudantes submetem a candidatura do seu projeto. O Comité de Pré-Seleção elege 10 finalistas, sendo estes posteriormente alvo de avaliação por um painel de personalidades do setor, numa competição marcada para 24 e 25 de maio. Os três melhores classificados recebem prémios no valor de 2.000€, 1.000€ e 500€, respetivamente. A segunda fase contará com a participação do vencedor português no ECOTROPHELIA Europa em representação de Portugal, que terá lugar a 21 e 22 de outubro, na feira SIAL Paris, em França.

Sobre a PortugalFoods www.portugalfoods.org

A PortugalFoods é uma associação formada por empresas, entidades do sistema científico e tecnológico nacional e entidades regionais e nacionais que representam o setor agroalimentar português. A PortugalFoods tem como missão reforçar a competitividade das empresas do setor agroalimentar através do aumento do seu índice tecnológico, promovendo a produção, transferência, aplicação e valorização do conhecimento orientado para a inovação, bem como promovendo a internacionalização das empresas, identificando oportunidades tecnológicas e de mercado.

Sobre a FIPA www.fipa.pt

Foi constituída em 1987 com a missão de representar e defender os interesses da Indústria Portuguesa Agroalimentar a nível nacional e comunitário. É hoje reconhecida como a voz institucional da Indústria Agroalimentar e tem assumido, de forma exemplar, a promoção do setor e participado ativamente nos centros de decisão nacionais e comunitários. A FIPA tem como missão promover a criação de uma envolvente na qual todas as empresas do setor alimentar e das bebidas, independentemente da sua dimensão, possam acompanhar os constantes desafios colocados pelos consumidores e, ao mesmo tempo, estejam aptas a competir por um crescimento sustentável, inteligente e inclusivo.