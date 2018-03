Confirmadas mais de 60 empresas e instituições para a 3ª edição da UAlg Careers Fair

Publicado em 05 Março 2018 por RUA

Nos dias 7 e 8 de março, vai realizar-se, no Complexo Pedagógico do Campus da Penha, a 3ª edição da “UAlg Careers Fair”. Esta feira, que visa contribuir para a inserção de estudantes e diplomados da UAlg no mercado de trabalho, conta com a participação mais de 60 empresas e instituições não só de âmbito regional, mas também nacional.

Os alunos ou diplomados pela UAlg que queiram participar na UAlg Careers Fair já poderão efetuar a sua inscrição.

A iniciativa, que pretende reunir o maior número de empresas, facilitando a procura de emprego e o desenvolvimento de uma carreira profissional, é organizada pela Universidade e pela Associação Académica, com o apoio da Câmara Municipal de Faro.

Com um vasto programa de atividades, esta 3ª edição aumentou o espaço expositivo para poder responder ao maior número de solicitações, privilegiando, assim, o recrutamento e o contacto direto com as empresas. Simultaneamente, decorrerão sessões de apresentação das empresas, havendo espaço para diálogo; sessões de recrutamento, com entrevistas a estudantes e diplomados pela UAlg previamente selecionados pelas empresas; workshops, com sessões práticas sobre a temática da empregabilidade; e um almoço de networking, para empresas e candidatos selecionados para entrevista.

A Academia algarvia pretende que a UAlg Careers Fair, já considerada a maior feira de recrutamento do sul do país, continue a ser um evento de referência, mantendo a alta taxa de empregabilidade dos seus diplomados.

Todas as informações sobre regulamento, inscrições e participação podem ser consultadas em www.ualg.pt/pt/content/ualg-careers-fair.